中港澳旅遊警示降為黃色　陸委會：隨時檢討開放港澳遊客赴台觀光

台灣邊境今日（13日）解封，陸委會宣布將中港澳地區的旅遊警示燈號由紅色降為黃色。

至於何時才開放予中港澳人士到台觀光，陸委會表示，開放陸客到台觀光並非優先項目，港澳地區的入境規定已放寬成觀光之外都可申請入境，但會隨時滾動檢討。



根據中央流行疫情指揮中心將全球旅遊疫情建議調降為第二級警示，陸委會宣布，自即日起降低中國大陸及港澳旅遊警示燈號為「黃色」，並提醒民眾赴當地時應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施。

陸委會強調，中國大陸部分省市仍有疫情，且具社區傳播風險，民眾應特別注意旅遊安全，也提醒在中國大陸居住或停留的民眾，應注意當地疫情動態及陸方政府防控作為，及早做好因應。

陸委會副主委邱垂正表示，除觀光事由入境之外，港澳人士都可以依現行規定申請入境台灣。（聯合報）

隨着邊境解封，大陸台商關心兩岸航班數量會否回復正常航次時，陸委會副主委邱垂正指出，若需求量有增加，會持續與相關機關依據雙方整體新情勢不斷滾動檢討，由於兩岸航班飛航需要得到陸方與台灣民航部門許可，未來航點復航也需要雙方相互配合，若有具體進展盡快對外公布。

邱垂正提到，疫情前港澳赴台觀光人數高居赴台旅客第三位，香港剛實施「0+3」防疫措施，港人出入境人數激增，台灣也是香港查詢熱點，但為了避免短時間大量人流集中湧現，對台灣防疫造成衝擊，目前除觀光事由入境之外，港澳人士都可以依現行規定申請入境台灣。

他又強調，開放陸客赴台觀光並非優先項目，將與相關機關依據雙方防疫情形及整體情勢共同綜合評估開放時機。