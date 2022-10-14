三孩政策｜長沙推新政：三孩及以上家庭　每孩次補貼1萬元人民幣

內地生育率議題備受關注，據長沙市衛健委周四（13日）消息，當地家庭如合法生育三孩及以上孩次，每孩次發放育兒1萬元（人民幣．下同）的補貼金。相關文件已於日前下發各縣區衛健局。



在7月30日市委、市政府印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案》（下稱《工作方案》）中，提出對夫妻雙方共同依法生育三個及以上子女的本地戶籍家庭，三孩及以上每孩可享受一次性育兒補貼1萬元；對依法生育兩個及以上子女的本地戶籍家庭，增加1套購房指標等。彼時市衛健委相關處室工作人員表示，其尚處於徵求意見階段，尚未制定具體實施細則。

政策事隔兩個多月落地。周三（12日），市衛健委和市財政局聯合印發《關於發放三孩育兒補貼有關事項的通知》，明確發放範圍條件，為夫妻雙方均為長沙市戶籍（含夫妻中一方為長沙市戶籍人員，另一方為無戶籍的現役軍人）；7月30日《工作方案》文件印發後合法生育第三孩及以上孩次家庭；孩次按夫妻共同生育的子女數計算。因存在再婚家庭、子女死亡或殘疾等情況，依據現行三孩政策，夫妻雙方可以生育三個以上子女，這部分家庭也在發放育兒補貼的政策範圍內。

據了解，截至目前，已有近10個地區出台或計劃出台育兒補貼政策，包括四川攀枝花、甘肅臨澤、湖南長沙、黑龍江大興安嶺等。其中大興安嶺地區衛健委在9月發布《大興安嶺地區關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案（徵求意見稿）》，計劃對本地戶籍且在本地區工作生活的夫妻，生育第三個孩子給予2萬元的一次性獎勵金，並每月發放500元育兒補貼，直至孩子3周歲。