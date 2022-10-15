直播．二十大記者會｜發言人：中共對外交往不以意識形態劃線

中共二十大新聞發言人定於今日（15日）下午4時半，在北京人民大會堂舉行新聞發布會。《香港01》全程直播。

二十大新聞發言人孫業禮表示，二十大各項準備工作已全部就緒，明早（16日）上午10時開幕，下周六（22日）閉幕，為期7天。



孫業禮表示，今天下午召開了二十大預備會議，確定了大會的議程：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

二十大報告徵求4700餘人意見 2296名黨員代表將出席

他說，二十大報告徵求意見稿形成後，廣泛徵求了各方面意見，徵求意見人數共4700餘人；這次修改黨章工作，要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，努力使修改後的黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，充分體現黨的工作和黨的建設的新鮮經驗，以適應新形勢新任務對黨的工作和黨的建設提出的新要求。

他表示，經二十大代表資格審查委員會審查，確認2296名代表資格有效，將代表490多萬個基層黨組織和9600多萬名黨員出席二十大。

他又表示，二十大閉幕後，將召開中共二十屆一中全會。一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。被記者問及中國經濟高速增長是否結束，發言人稱，不以生產總值論英雄。而被問及中國何時開放國門，是否擔心被孤立時，發言人稱，動態清零立足中國國情，相信曙光就在眼前。發言人又表示，中共對外交往不以意識形態劃線。

二十大看點

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）定於2022年10月16日在北京召開。

本次大會的議程預計是，中共總書記習近平代表第十九屆中央委員會向大會作工作報告，修改《中國共產黨章程》，選舉第二十屆中央委員會和第二十屆中央紀律檢查委員會。大會閉幕後將召開中共二十屆一中全會，由第二十屆中央委員會選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會、並批准任命中央紀律檢查委員會。

傳媒和分析人士大多推測，習近平將在此次會議上延續執政，進入第三任期，終止實行多年的「廢除幹部領導職務終身制」。而將在會議中決定的國務院總理人選及常委、中委名單也是關注重點。