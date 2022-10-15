工信部：中國牽頭首個自動駕駛國際標準正式發布

據工業和信息化部周六（15日）消息，本月，由中國牽頭制定的首個自動駕駛測試場景領域國際標準ISO 34501《道路車輛自動駕駛系統測試場景詞彙》正式發布。



據央廣網報道，作為自動駕駛系統測試場景的重要基礎性標準，該標準能滿足行業在開展自動駕駛測試評價相關工作時採用標準化語言描述測試場景的需求，並將廣泛應用於全球智能網聯汽車自動駕駛技術及產品的研發、測試和管理，為智慧出行、區域接駁及道路運輸等各類自動駕駛應用提供重要基礎支撐。

2018年4月，中國向國際標準化組織道路車輛委員會（ISO/TC22）提出自動駕駛測試場景國際標準提案，獲批組建自動駕駛測試場景工作組（ISO/TC22/SC33/WG9）並擔任工作組召集人，並在之後聯合德國、日本、英國、荷蘭、美國等20餘個國家的專家，圍繞自動駕駛測試場景共同規劃了一系列國際標準項目，包括ISO 34501場景詞彙、ISO 34502安全評估框架、ISO 34503設計運行範圍、ISO 34504場景分類、以及ISO 34505評價與用例生成等。

ISO 34501是該系列中首個發布的國際標準，主要規範了自動駕駛系統、動態駕駛任務、設計運行範圍及條件等概念，明確了場景、動靜態環境和實體要素之間的關係，並形成包括功能場景、抽象場景、邏輯場景和具體場景在內的場景層次描述規則。當局指，後續將組織中國汽車技術研究中心有限公司等相關單位，以國際國內標準同步研究、同步制定為原則，充分發揮中國汽車產業應用場景豐富、技術創新活躍等優勢，加快推進自動駕駛先進技術研發、基礎場景庫建設應用及行業測試評價能力建設，持續提升中國在國際標準法規體系建設和產業融合發展方面的參與度和貢獻度。