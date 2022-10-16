01直播｜二十大黨代表通道集體採訪　首位出艙女航天員王亞平現身

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。大會開始前，在人民大會堂一層舉行「黨代表通道」集體採訪。黨代表採訪及開幕環節均提供英語同傳翻譯。《香港01》進行全程轉播。



點擊訪問二十大開幕現場直播：01直播｜二十大開幕

各省份二十大代表團團長、副團長名單陸續公布

二十大開幕在即，10月15日，全國各省份二十大代表團紛紛舉行第一次全體會議，會上推選了各省份代表團團長、副團長。大部分省份代表團團長由省（區、市）委書記擔任，副團長由省（區、市）政府「一把手」擔任。但也有省份副團長由兩人擔任，還有個別省份由省長以外的代表擔任副團長。

截至周六（15日）深夜，至少有19個省份已發布了會議報道。省（區、市）委書記擔任團長，省（區、市）政府「一把手」擔任副團長的省份有：貴州團團長諶貽琴，副團長李炳軍四川團團長王曉暉，副團長黃強，黑龍江團團長許勤，副團長胡昌升山東團團長李干傑，副團長周乃翔青海團團長信長星，副團長吳曉軍安徽團團長鄭柵潔，副團長王清憲天津團團長李鴻忠，副團長張工吉林團團長景俊海，副團長韓俊寧夏團團長梁言順，副團長張雨浦甘肅團團長尹弘、副團長任振鶴雲南團團長王寧、副團長王予波。

另外，一些省份選舉兩位副團長。例如，北京團團長蔡奇，副團長陳吉寧、殷勇（市委副書記）江蘇團團長吳政隆，副團長許昆林、鄧修明（省委副書記、政法委書記）河南團團長樓陽生，副團長王凱、周霽（省委副書記、政法委書記）河北團團長倪岳峰，副團長王正譜，廉毅敏（省委副書記、秘書長）湖南團團長張慶偉，副團長毛偉明、朱國賢（省委副書記）上海團團長李強，副團長龔正、諸葛宇傑（市委副書記、秘書長、政法委書記）遼寧團團長張國清，副團長李樂成、胡玉亭（省委副書記、大連市委書記），副團長除了省（區、市）政府「一把手」外，另外一位都是省（區、市）委副書記。

相對特別的是，內蒙古代表團團長由自治區黨委書記孫紹騁擔任，副團長由自治區黨委副書記、政法委書記楊偉東擔任。

官媒《新華社》報道顯示，10月13日上午，來自內蒙古自治區的二十大代表抵京。此外，北京代表團公開報道中還提到，劉淇、郭金龍作為特邀代表，參加北京市代表團。劉淇、郭金龍都曾擔任北京市委書記。

15日下午，二十大主席團舉行第一次會議，通過了二十大代表資格審查委員會關於代表資格的審查報告。報告顯示，參照十九大時的做法，中共中央確定了83名特邀代表出席黨的二十大，特邀代表享有代表同等權利。

二十大看點

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）定於2022年10月16日在北京召開，22日閉幕，為期7天。

本次大會的議程是：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

傳媒和分析人士大多推測，習近平將在此次會議上延續執政，進入第三任期，終止實行多年的「廢除幹部領導職務終身制」。而將在會議中決定的國務院總理人選及常委、中委名單也是關注重點。