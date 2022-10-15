習近平今主持二十大預備會議　確定五大議程

《新華社 》報道，中國共產黨第二十次全國代表大會10月15日下午在人民大會堂舉行預備會議，習近平主持會議。



黨的二十大應到會的代表和特邀代表2379人。出席預備會議的代表、特邀代表2310名。會議以舉手表決方式，通過由22人組成的代表資格審查委員會名單，通過由243人組成的大會主席團名單，通過王滬寧為大會秘書長。會議並通過了大會秘書處機構設置和工作任務。

會議還通過了二十大的議程。大會的議程為：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

二十大新聞發言人孫業禮。(直播截圖)

10月16日下午召開中共二十大預備會議已確定大會議程。大會主要議程為：聽取和審查十九屆中央委員會的報告（「二十大報告」）；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過「中國共產黨章程（修正案）」；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

新聞發言人孫業禮在記者會中表示，預備會議還通過二十大大會主席團名單，大會將在主席團領導下進行；通過設立秘書處，負責大會各項會務工作；通過了王滬寧為大會秘書長。

預備會議後，召開代表資格審查委員會會議和主席團第一次會議。主席團第一次會議通過大會具體日程，推舉產生了大會主席團常務委員會。

關於二十大報告起草工作。孫業禮指出，二十大報告起草工作是中共二十大籌備工作的重要組成部分。中共中央高度重視，專門成立文件起草組，由中共總書記習近平擔任組長，在中共中央政治局、中央政治局常委會直接領導下開展工作。

孫業禮表示，報告起草過程中，中共中央政治局常委會會議、中央政治局會議先後多次審議報告稿。10月12日，中共十九屆七中全會討論通過了黨的二十大報告稿，決定正式提請二十大審查。