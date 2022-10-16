二十大報告｜105歲元老宋平出席開幕式　被稱為中共政壇最大伯樂

撰文：許祺安
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10月16日上午，中共二十大在北京舉行開幕式，總書記習近平作了報告。105歲的元老宋平露面，引來許多人關注。據央視畫面，宋平身穿中山裝，精神狀態不錯。在新華社公布的中共二十大臨時領導機構——主席團常委會名單中，宋平在列。

10月16日，北京，105歲前中共政治局常委宋平出席二十大，他飲茶時前國家副主席曾慶紅伸手扶穩茶杯。（Mark Schiefelbein／美聯社）

宋平，生於1917年，山東省莒縣人，1935年考入北京的清華大學，後來加入中共，奔赴延安。第二次國共合作期間，宋平曾擔任新華社重慶、南京總分社負責人，並同時擔任周恩來的政治秘書。國共內戰期間和中共建國初期，宋平在東北工作，曾擔任東北總工會宣傳部部長、秘書長、副主席。1957年，宋平出任國家計劃委員會副主任，1977年擔任中共甘肅省委第一書記、甘肅省革命委員會主任。

1987年宋平出任中組部部長，成為政治局委員。1989年六四事件發生後，宋平升任政治局常委，成為正國級領導人，主管黨務工作。1992年，宋平退休。宋平的革命和政治經驗豐富，與周恩來、陳雲、鄧小平皆有工作交集在當年作為改革開放前奏的真理標準問題大討論上，宋平堅定支持「實踐是檢驗真理的唯一標準」

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宋平因在主政甘肅期間，大力提拔和舉薦早年在甘肅工作的胡錦濤，為胡錦濤日後成為中共第四代最高領導人打下基礎，被許多人稱為中共政壇最大伯樂。宋平是中共目前在世的領導人中最年長者，也是唯一一位在20世紀20年代之前出生者。

在二十大前一個月，即9月，據中國紅色旅遊網報道，「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」在北京萬壽賓館舉行，宋平罕見以視訊方式參加，並表示：「改革開放是當代中國發展及進步的必由之路，亦是實現中國夢的必由之路。」

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