二十大報告｜105歲元老宋平出席開幕式　被稱為中共政壇最大伯樂

10月16日上午，中共二十大在北京舉行開幕式，總書記習近平作了報告。105歲的元老宋平露面，引來許多人關注。據央視畫面，宋平身穿中山裝，精神狀態不錯。在新華社公布的中共二十大臨時領導機構——主席團常委會名單中，宋平在列。



10月16日，北京，105歲前中共政治局常委宋平出席二十大，他飲茶時前國家副主席曾慶紅伸手扶穩茶杯。（Mark Schiefelbein／美聯社）

宋平，生於1917年，山東省莒縣人，1935年考入北京的清華大學，後來加入中共，奔赴延安。第二次國共合作期間，宋平曾擔任新華社重慶、南京總分社負責人，並同時擔任周恩來的政治秘書。國共內戰期間和中共建國初期，宋平在東北工作，曾擔任東北總工會宣傳部部長、秘書長、副主席。1957年，宋平出任國家計劃委員會副主任，1977年擔任中共甘肅省委第一書記、甘肅省革命委員會主任。

1987年宋平出任中組部部長，成為政治局委員。1989年六四事件發生後，宋平升任政治局常委，成為正國級領導人，主管黨務工作。1992年，宋平退休。宋平的革命和政治經驗豐富，與周恩來、陳雲、鄧小平皆有工作交集。在當年作為改革開放前奏的真理標準問題大討論上，宋平堅定支持「實踐是檢驗真理的唯一標準」。

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宋平因在主政甘肅期間，大力提拔和舉薦早年在甘肅工作的胡錦濤，為胡錦濤日後成為中共第四代最高領導人打下基礎，被許多人稱為中共政壇最大伯樂。宋平是中共目前在世的領導人中最年長者，也是唯一一位在20世紀20年代之前出生者。

在二十大前一個月，即9月，據中國紅色旅遊網報道，「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」在北京萬壽賓館舉行，宋平罕見以視訊方式參加，並表示：「改革開放是當代中國發展及進步的必由之路，亦是實現中國夢的必由之路。」