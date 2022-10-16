習近平摘讀二十大政治報告　十六大江澤民也省略全文

中共二十大10月16日上午在北京登場，中共總書記習近平循例發表政治報告，歷時約2小時，但並未讀全文而是挑重點摘要。



據公開資訊，2002年，時任中共總書記江澤民在中共十六大時以76歲的高齡進行政治報告，同樣是「挑重點」而非念全文。

前國家主席江澤民於2017年10月18日在中國北京人民大會堂出席中國共產黨代表大會開幕式。（Getty Images）

中國共產黨第二十屆全國代表大會16日在北京召開，當日上午10時在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平發表二十大的政治報告，不但總結十九大以來的政績，也提及十八大以來的十年，中國共產黨成立百年、中國特色社會主義進入新時代、完成脱貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務等「三件大事」。

除了報告內容外，今年外界關注，已69歲的習近平是否會比照五年前的十九大朗讀報告全文。十九大的政治報告總共32,000多字，當時習近平以近3個小時念完全文。

根據央視直播、新華社文字實錄顯示，今年習近平的政治報告選擇「挑重點」而非「全文」，約耗費2小時，較十九大少了1小時。

前國家主席江澤民於2017年10月18日在中國北京人民大會堂出席中國共產黨代表大會開幕式。（Getty Images）

習近平選擇讀重點而非全文，不只引起外界關注其精神與身體狀況，也令人想起2002年的十六大，時任中共總書記江澤民以76歲高齡進行政治報告時，因為年事已高，也是選擇讀重點。

此外，二十大的開幕儀式，前中共領導人出席的情形也引起外界關注。綜合媒體報道，計18位常委級中共元老擔任主席團常務主席。然而96歲的江澤民和94歲的前總理朱鎔基都缺席。5年前的十九大，江澤民有參加。但2021年的百年黨慶，已經沒有亮相。另一方面，年屆80歲的前中共總書記胡錦濤雖有亮相，然而白髮蒼蒼，步履蹣跚，觀察到進場時需有工作人員在旁攙扶。