官媒首曝光雙座版殲-20身影　專家：未來充當無人僚機指揮平台

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機。

近日，殲-20戰機的最新改進型——雙座版殲-20的身影，首度亮相央視軍事頻道《軍事科技》。



節目提到，2021年在航空工業官方發布的宣傳片中，4架殲-20 採取了縱列雙座布局。不久後，網上就傳出大量疑似雙座版殲-20的圖片，引起海外軍事媒體關注。不少媒體猜測，未來雙座版殲-20 的一項重要使命，就是成為操控無人僚機的平台，與擁有AI技術的無人機組成混合機群，執行打擊任務。

節目又討論了由五代機充當長機指揮控制隱身無人機編隊執行打擊任務的新戰法，並配上殲-20 控制三架隱身無人機的動畫鏡頭。

軍事評論員魏東旭解讀稱，如果由雙座版殲-20 指揮無人僚機，一名飛行員就可以專心操控戰機，另一名飛行員則可以指揮和控制多架無人機，調整編隊，分配作戰目標，「我們非常期待未來可以看到雙座殲-20 和先進無人機系統同台亮相」。

針對雙座版殲-20，軍事評論員宋忠平向《北京青年報》解讀稱，殲-20因隱身和雷達、信息處理能力優越，必然會發展成為戰場「多面手」，充當無人僚機指揮平台，或許只是其其中的一種功用。

他分析稱，殲-20 依靠優異的突防能力，完全可以擔負預警機的部分任務，對敵探查後將數據分發至其他作戰單元。另對比現役的殲-16，殲 -20 也完全可以開發出一款兼具對空和對地打擊的戰鬥轟炸機機型。但無論擔負哪種任務，其複雜程度都會要求駕駛任務和其他任務分離，需要兩名飛行員各司其職。

宋忠平強調，通過本次披露的改進型可知，未來殲-20 不再單單指一個戰機型號，而是成為一個戰機家族的代名詞。