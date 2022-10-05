央視紀錄片展出東風系列導彈　分析指對美國航母編隊構成巨大威脅

央視新系列紀錄片《鍛造雄獅向復興》，展出了解放軍多種射程、多個型號的東風導彈起豎與發射的畫面，包括東風-21、東風-26等。



紀錄片公開了解放軍東風系列導彈，包括東風-15（DF-15）短程彈道導彈、東風-16（DF-16） 中程彈道導彈、東風-21D （DF-21D）反艦彈道導彈、東風-41（DF-41）洲際彈道導彈等，同時又展示了至少十幾枚帶有發射器的東風-26B（DF-26B）彈道導彈。

據介紹，東風-21是中國研發成熟的導彈型號，反艦型號東風-21D有「航母殺手」之稱，能夠攜帶多個彈頭，被指專門針對美國的航空母艦。

東風-26為核常兼備導彈，射程達3000至4000公里，可用於核打擊或常規打擊地面和海軍目標，是中國第一個射程可到達關島及關島美軍基地的常規彈道導彈。

《南華早報》引述軍事專家稱，反艦導彈東風-21D及東風-26系列，將對美國航母構成威脅，而東風-41洲際彈道導彈能夠攜帶多枚核彈頭，射程超過12000公里，具備打擊美國本土任何目標的能力，並認為紀錄片旨在戰略威懾。

中國軍事評論員、前解放軍教官宋仲平稱，火箭軍的戰略武器本應在國慶閱兵時展示，但中國每10年或5年才會組織閱兵，因此相關的紀錄片成為解放軍展示實力的另一種選擇。

他表示，東風-21D和東風-26導彈上的常規彈頭有精確打擊能力，足以阻止美國軍艦進入中國水域。因此，能夠攜帶常規彈頭和核彈頭的雙能導彈，將對美國航母打擊群構成巨大威脅。

宋仲平指出，美國煽動其他國家在台灣問題上向北京施壓，而激烈的烏克蘭戰爭也為中國帶來兩難境地，因此展示東風系列戰略武器，是中方對美國作出警告。