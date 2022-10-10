研究：中國武器自製率92%　唯一能生產複雜武器系統的印太國家

據南華早報報道，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）10月發布一份研究報告指出，在美國以外的12個印太國家和地區，包含印度、澳洲、韓國、日本、印尼等國家中，中國大陸的武器自製率高達92%，遙遙領先第二名日本的74%。台灣則為64%。報告指出「中國大陸是印太地區唯一能生產所有種類複雜武器系統的國家」。



據南華早報報道，這項排行依據三項因素：進口武器(包括授權製造)與國產武器的比例、各國大武器製造商的全球排名，以及新軍事科技的研發能力，例如無人艦艇。

報告指出，在2016年到2020年間，中國大陸採購的武器有92%為國造，武器製造商也慢慢的輸出到國際場合，與四家中國大陸公司排名全球前10大，並囊括印太地區的前七。

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大陸軍事專家宋中平表示，「從全球來看，除了中國以外，美國、俄羅斯和法國在武器自給自足方面有好成績，中國的分數也許比美國高，美國仍十分仰賴盟邦供應一些關鍵武器零件」。

這份報告指出，儘管軍備幾乎不可能完全自給自足，亦即自己設計製造，不需要引入外國科技，但許多國家仍追求這個目標，尤其在亞洲。

各式巡航艦、航母，都是造船能力的展現，從造船業就可以看出亞洲國家對自足力的重視，英國克拉克森研究公司（Clarksons Research）初步統計，2021年全球承接新船訂單量為1846艘4573萬修正總噸（CGT）。其中，中國大陸承接965艘2280萬CGT，以近50％市佔率位居世界第一；韓國承接403艘1735萬CGT，以38％市佔率居世界第二。

日本有74%武器為國造，有兩家武器製造商進入全球100大，五家進入印太地區50大。

而在台灣方面，有智庫指出，「台灣國防預算低於大部分國家，且武器製造商的規模較小，但台灣排名相當高，歸因於台灣的特殊地緣政治環境，並且在取得外國軍備方面受到限制」。台灣目前有64%武器為國造，一家武器製造商進入全球100大。

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