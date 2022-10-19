二十大｜浙江代表團：共同富裕「急不得」　須久久為功非一蹴而就

二十大新聞中心第二場集體採訪周二（18日）如期舉行。黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西代表團新聞發言人出席，介紹各自代表團學習討論二十大報告情況，並回答記者提問。

其中，浙江代表團新聞發言人、浙江省委常委、宣傳部部長王綱表示，共同富裕不是一蹴而就的，需要久久為功、紮實推進，既「慢不得」又「急不得」。



據澎湃新聞報道，王綱向在場記者介紹了浙江在高品質發展建設共同富裕示範區，尤其是縮小區域差距、城鄉差距、收入差距方面的探索。

他說，去年5月，浙江接受了「高品質發展建設共同富裕示範區」這個光榮使命。共同富裕的核心難題和重點，就是縮小區域差距、城鄉差距、收入差距。一年多來，浙江「按照總書記和黨中央要求」努力探索創新實踐，紮實推進，重點圍繞縮小「三大差距」，搭建了一整套架構體系、推出了一系列創新打法、形成了一攬子共富型制度政策，呈現了一些看得見、摸得着的標誌性成果，初步取得了一些成效。

二十大新聞中心18日舉行集體採訪。浙江省委常委、宣傳部部長王綱在回答記者提問。（新華社）

不過他同時表示，共同富裕不是一蹴而就的，需要久久為功、紮實推進，既「慢不得」又「急不得」。

他說，浙江將紮紮實實地探索，爭取為全國提供啟示。一要做大蛋糕。高品質發展是實現共同富裕的前提，必須發展好經濟，做大經濟、做強產業，推動省強民富。二要縮小差距。持之以恆擴中提低。三要豐富精神。打造「15分鐘品質文化生活圈」，讓群眾在家門口能夠「吃」到「文化大餐」。四要數字變革。新時代，任何生產、生活和治理都離不開技術推動。要通過數碼化改革推動治理和服務，讓百姓辦事方便，有實實在在的獲得感。