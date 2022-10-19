二十大｜開幕報告23次提「法治」　中央政法委：體現中央高度重視

二十大新聞中心周三（19日）在梅地亞新聞中心舉行第三場記者招待會，中央政法委副秘書長訚柏表示，習近平總書記在二十大開幕會上的報告中23次提到了「法治」，充分體現了中央對法治工作的高度重視。



訚柏介紹了十八大以來法治中國建設領域取得的五項重要成就，第一項是社會主義法治國家建設深入推進，黨史上第一次召開中央全會專題研究部署全面依法治國，第一次組建中央全面依法治國委員會，第一次召開中央全面依法治國工作會議。科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法全面推進，為社會主義法治國家建設注入了強大動力。

第二項成就是全面依法治國總體格局基本形成。制定法治中國建設規劃、法治政府建設實施綱要、法治社會建設實施綱要，依法治國、依法執政、依法行政共同推進，法治國家、法治政府、法治社會一體建設，全面依法治國的頂層設計不斷完善，系統性、整體性、協同性不斷增強。

第三項成就是中國特色社會主義法治體系建設加快推進。完備的法律規範體系、高效的法治實施體系、嚴密的法治監督體系、有力的法治保障體系、完善的黨內法規體系加快形成。截至今年9月底，現行有效法律有293件，行政法規有598件，地方性法規有13000餘件。10年來，制定和修訂了159部中央黨內法規。

第四項成就是司法體制改革取得重大進展，司法體制機制實現了歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，85%的人力資源集中到了辦案一線，人均辦案數量增長了20%，結案率上升了18%，一、二審裁判生效後服判息訴率達到了98%，司法質量、效率和公信力持續提升。

最後是社會公平正義法治保障更為堅實。法律面前人人平等保障機制不斷完善，人權法治保障顯著加強，嚴格規範公正文明執法水平不斷提高，切實保證了人民群眾依法享有廣泛的權利和自由、承擔應盡的義務。