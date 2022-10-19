二十大｜公安部：中國成為世界上公認的最安全的國家之一

二十大第三場記者招待會上，中國公安部黨委委員、副部長，移民局黨組書記、局長許甘露表示，中國是命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，每10萬人口的命案是0.5起。



10年來，刑事案件、安全事故等「五項指數」大幅下降，根據國家統計局的調查，安全感達到了98.6%，較2012年提升了11個百分點。當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。



天津市公安局紅橋分局邵公莊派出所民警在一個核酸檢測點協助市民登記。 當日是中國人民警察節。在天津市疫情防控一線，數萬名公安幹警堅守崗位，和市民一起攜手抗擊疫情。（天津市公安局紅橋分局供圖）

許甘露披露一組資料，2021年，殺人、強姦等8類主要刑事犯罪、毒品犯罪、搶劫搶奪案件、盜竊案件的立案數和一次死亡3人以上的較大的交通事故數較2012年分別下降了64.4%、56.8%、96.1%、62.6%和59.3%。人民群眾的安全感明顯提升，

2021年，根據國家統計局的調查，安全感達到了98.6%，較2012年提升了11%。當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。

十年來，全國有3799名民警英勇獻身，5萬餘名公安民警光榮負傷，充分彰顯了公安隊伍對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明的政治本色，堪稱新時代黨和人民的忠誠衛士。

烏魯木齊市公安局交警支隊天山區大隊新華路中隊民警在西大橋執勤點疏導交通。(新華社)

《人民網》今年初公布數據，指出2021年，全國公安機關共有261名民警、131名輔警因公犧牲，4375名民警、3420名輔警因公負傷。

據統計，新中國成立以來，全國公安機關共有1.6萬餘名民警因公犧牲，30多萬名民警因公負傷，其中3700餘人被評為烈士。近3年，856名民警因公犧牲，15527名民警因公負傷。