二十大｜公安部：中國成為世界上公認的最安全的國家之一
撰文：許祺安
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二十大第三場記者招待會上，中國公安部黨委委員、副部長，移民局黨組書記、局長許甘露表示，中國是命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，每10萬人口的命案是0.5起。
10年來，刑事案件、安全事故等「五項指數」大幅下降，根據國家統計局的調查，安全感達到了98.6%，較2012年提升了11個百分點。當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。
許甘露披露一組資料，2021年，殺人、強姦等8類主要刑事犯罪、毒品犯罪、搶劫搶奪案件、盜竊案件的立案數和一次死亡3人以上的較大的交通事故數較2012年分別下降了64.4%、56.8%、96.1%、62.6%和59.3%。人民群眾的安全感明顯提升，
2021年，根據國家統計局的調查，安全感達到了98.6%，較2012年提升了11%。當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。
十年來，全國有3799名民警英勇獻身，5萬餘名公安民警光榮負傷，充分彰顯了公安隊伍對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明的政治本色，堪稱新時代黨和人民的忠誠衛士。
《人民網》今年初公布數據，指出2021年，全國公安機關共有261名民警、131名輔警因公犧牲，4375名民警、3420名輔警因公負傷。
據統計，新中國成立以來，全國公安機關共有1.6萬餘名民警因公犧牲，30多萬名民警因公負傷，其中3700餘人被評為烈士。近3年，856名民警因公犧牲，15527名民警因公負傷。