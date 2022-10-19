二十大｜各代表團繼續舉行分組會議　官媒：習近平報告反響強烈

中共二十大各代表團周三（19日）繼續舉行分組會議，據官媒報道，總書記、國家主席習近平所作的二十大報告，在二十大代表中引起強烈反響，代表們一致表示要緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。



據新華社報道，二十大各代表團周三繼續舉行分組會議，醞釀大會主席團第二次會議通過的二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人預備人選名單，討論關於十九屆中央委員會報告的決議（草案）、關於十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議（草案）、關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議（草案）。

在二十大報告中，習近平指出，新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。走過百年奮鬥歷程的中國共產黨在革命性鍛造中更加堅強有力，在堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。

據央視報道，報告在二十大代表中引起強烈反響，代表們表示新時代十年創造的偉大成就、實現的偉大變革，最根本的原因在於有習近平作為黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航，在於有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。他們一致認為，習近平所作的二十大報告，一定會對中國未來的發展起著重要的引領、推動作用，一定能夠使中國式現代化更穩、更快、更好地推進。

代表們又表示，要以習近平重要講話精神為指引，深刻領悟黨的二十大報告的精髓要義，心往一處想、勁往一處使，在全面建設社會主義現代化國家的新征程上更加緊密地團結起來，擼起袖子加油幹，朝著第二個百年奮鬥目標奮勇前進。