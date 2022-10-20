猴痘｜國藥集團中國生物成功分離猴痘病毒　將開展疫苗相關研究

今年7月23日，世界衛生組織（WHO）宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。

近日，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所，成功從感染者臨床樣本中分離出猴痘病毒毒株。



目前，武漢生物製品研究所從所獲臨床樣本中成功分離出猴痘病毒，並開始疫苗藥物相關工作研究。

猴痘是由猴痘病毒感染所致的一種病毒性人獸共患病，臨床表現主要為發燒、皮疹、淋巴結腫大，既往主要發生在中非和西非。

9月16日，重慶市確診一宗境外輸入猴痘病例，患者是自國外中轉重慶入境人員，在新冠疫情防控集中隔離期間出現皮疹等症狀，成為內地首宗境外輸入猴痘個案。截至10月19日，全球共累計報告75141宗感染病例，超過100個國家發現猴痘病例。

猴痘病毒電鏡圖。（微信公眾號＠中國生物）

1980年，世界衛生組織宣布全球消滅天花，此前出生的人接種過預防天花疫苗，對猴痘有一定的免疫力，但此後出生的人不再需要接種天花疫苗，普遍對猴痘易感。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾介紹，中國42歲以上的人都對猴痘具有免疫力，佔總人口約一半以上。

人類感染猴痘，主要是通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其它體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染；人與人之間主要通過密切接觸傳播，接觸被病毒污染的物品也有可能感染，還可通過胎盤垂直傳播。

吳尊友指出，由於傳播方式受制，猴痘病毒的傳播速度、波及的人群範圍遠遠不及新冠病毒，因此猴痘疫情不會在大陸造成大規模流行。