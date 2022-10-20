二十大｜廣東副省長：善用兩制之利　攜手港澳推進大灣區建設

二十大新聞中心昨日（19日）舉行第三場集體採訪，山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南代表團新聞發言人介紹代表團學習討論二十大報告情況。

廣東省委常委、常務副省長張虎回答記者提問時稱，廣東會攜手港澳積極推進粵港澳大灣區建設，推動國際一流灣區和世界級城市群建設。



張虎表示，廣東舉全省之力推進粵港澳大灣區建設，形成以珠三角為主陣地、全省全域參與大灣區建設的工作格局，「堅守一國之本、善用兩制之利，堅定不移貫徹一國兩制方針，與港澳有事好商量、有事多商量，積極探索一事三地、一策三地、一規三地」。

他提到，大灣區建設取得明顯的成效，主要有四個體現。首先是經濟實力， 2017年大灣區經濟總量是10.2萬億元，2021年躍升到12.6萬億元，以不到1%的國土面積創造出全國約11%的經濟總量。目前，大灣區已有24家世界500強、5.7萬家高新技術企業，大灣區的經濟實力顯着增強。

廣東省委常委、常務副省長張虎。（新華社）

其次是科技創新。廣東省加快大灣區國際科技創新中心和綜合性國家科學中心建設，加強三地科技創新協同，將大灣區內地1萬多台大型科學儀器面向港澳開放，與港澳建立聯合實驗室20多個，加快推進大灣區高水平人才高地建設。近期，世界知識產權組織發布的《2022年全球創新指數報告》中，「深圳-香港-廣州」科技集群連續三年排名全球第二。

第三是軟硬聯通。硬聯通是指基礎設施的互聯互通，建成港珠澳大橋、廣深港高鐵等標誌性工程，積極推進建設「軌道上的大灣區」，基本形成「1小時生活圈」。大灣區機場旅客吞吐能力和港口集裝箱吞吐量居全球四大灣區之首。

軟聯通方面，主要是深入實施「灣區通」工程，比如對港澳企業商事登記實現「一網通辦」、「一天辦結」，目前已有1萬多家港澳企業通過便利途徑實現登記備案，還有3100多名港澳專業人士獲得內地註冊執業資格。

最後是重大合作平台建設。目前，在橫琴合作區內工作的境內外高端人才和緊缺人才「雙15%」稅收優惠政策順利落地；前海制度創新成果顯着，在全國複製推廣案例65項；南沙開發開放的各項政策措施陸續出台。