中紀委委員全名單公布　趙樂際不在列確定不連任中紀委書記

中國共產黨第二十次全國代表大會22日上午閉幕，並公布二十屆中央委員會委員及中央紀律檢查委員會委員全名單。新公布的中紀委委員名單中不見現任中紀委書記趙樂際，可見中紀委書記一職將不再由趙樂際擔任，但趙樂際仍在中委名單中。

此外，中紀委委員名單包括汪洋，該名官員與現任全國政協主席汪洋同名，現任青海省委常委、省紀委書記，省監委主任。



附（新華社公布中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會委員會完整名單）：

于紹良、萬敏、習驊、馬學蒂、馬森述、王林、王賦、王衛東、王雙全、王立山、王興寧、王陸進、王擁軍、王建新、王承文、王曉萍（女）、王愛文、王常松、王鴻津、王裕文、王新哲、王慧敏、艾俊濤、葉民、田湘利、馮志禮、邊學文、曲吉山、曲孝麗（女）、呂岩松、朱國標、任洪斌、任愛榮（女）、任鴻斌（土家族）、劉軍、劉照、劉爽、劉訓言、劉軍川、劉奇凡、劉昌林、劉金國、劉學新、劉美頻、劉海泉、許羅德、許憲平、孫斌、孫也剛、孫懷新、孫新陽、李軍、李希、李元平、李仰哲、李兆宗、李迎春、李欣然（滿族）、李金英（女，回族）、李建明、楊國中、楊笑祥、楊逸錚（女）、肖培、吳清海、吳道槐、余永洪、鄒天敬、冷少傑、汪洋、汪鴻雁、沈曉暉、宋依佳（女）、宋寒松、宋福龍、宋德民、遲耀雲、張軍（北理工）、張忠、張敏（女）、張驥、張巍、張義全、張天寶、張升民、張際文、張榮順、張愛華、張福海、張曙光、陸俊華、陳健、陳國猛、陳國強、陳劍飛、陳輻寬、林國耀、杭元祥、鄭慶東、房靈敏、趙世勇、胡瑜海、侯凱、侯淅瑉、施克輝、姜新軍、婁純泗、秦斌、莫永成、夏紅民、高飛（苗族）、高波、郭文奇、訚柏（納西族）、塗更新、黃良波、龔堂華、崔鵬、韓憲鋒、喻紅秋（女）、程東方、程立峰、傅奎、傅明先、臘翊凡、蒲宇飛、廖西元、廖建宇、繆文江、樊大志、滕佳材、穆紅玉（女）、魏山忠。