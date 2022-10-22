二十大｜習近平將開啟第三任期　李克強栗戰書汪洋韓正不在名單

中國共產黨第二十次全國代表大會22日上午閉幕，二十屆中央委員會委員及中央紀律檢查委員會委員名單（205人）公布。中委名單是判斷現任政治局常委誰將留任、誰將卸任的主要依據。



新華社發布中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單：

丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李干傑、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衛東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登傑、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳

外界此前預測可能留任的李克強、汪洋、韓正、劉結一、駱惠寧不在名單。十九屆常委栗戰書亦已不在名單中。王滬寧、趙樂際、胡春華、丁薛祥、陳敏爾、應勇等留任。

習近平將展第三任期 李克強韓正或將退休

在二十屆中委名單裏，國家主席習近平在列，這預示他將開啟第三任期。國務院總理李克強和主管香港、澳門事務的第一副總理韓正不在中委名單中，預示他們可能要退休。

在除了七常委之外的剩餘十九屆政治局委員中，胡春華、李強、李希、丁薛祥、陳敏爾、李鴻忠、黃坤明、蔡奇、張又俠在新一屆中委名單中，劉鶴、王晨、許其亮、孫春蘭、楊潔篪、楊曉渡、陳希、陳全國、郭聲琨不在新一屆中委名單中。

新一屆中委名單，往往會關係到哪些人留任、哪些人卸任。以5年前的十九大為例，十八屆政治局委員、時任國家副主席李源潮不再是十九屆中委，所以後來他退休了。十八屆政治局常委張德江、俞正聲、劉云山、張高麗同樣不再是十九屆中委，同樣陸續退休。而當時習近平、李克強連任中委，意味著他們留任。唯一的特殊情況是王岐山，不再是中委的他雖成為國家副主席，但也不再是政治局常委。故而，最新公布的二十屆中委名單資訊量非常大，從中可以判斷中國人事安排。

中央委員、候補委員及中紀委委員名單公布後，新一屆政治局常委及中紀委書記人選，將初露端倪。明日（23日）二十屆中央委員會預計將召開第一次全體會議選出中共新領導層，二十屆一中全會後新一屆政治局常委將集體亮相，在人民大會堂與中外記者見面。