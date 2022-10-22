二十大閉幕｜胡錦濤中途離場　輕拍李克強左肩　江澤民未現身

為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會，今日（22日）上午在北京人民大會堂閉幕，79歲的中共前總書記胡錦濤，以及80歲的前總理溫家寶都有出席閉幕會。



《聯合早報》報道，胡錦濤沒有繼續參加下半場的大會，他在兩名工作人員陪同下離場，並在離場時向習近平打招呼，也輕拍了李克強的左肩。

10月16日，二十大開幕當日，胡錦濤、李瑞環、溫家寶、宋平、賈慶林、張高麗、張德江、俞正聲、劉雲山、李嵐清、曾慶紅等元老都有露面，他們今天也參加了閉幕會。

至於同為二十大主席團常委會成員的96歲江澤民及94歲前總理朱鎔基，則未有出席二十大的開幕及閉幕式。同屬主席團常委、但沒有出席開幕式的還包括羅幹、吳邦國等前政治局常委。

胡錦濤沒有繼續參加下半場的閉幕大會。（影片截圖）

值得注意的是，曾擔任十八屆政治局常委的現任國家副主席王岐山，未有出席二十大開幕式，但今日在閉幕式現身。新華社公布的二十大主席團常委會名單也有王岐山。

據了解，他未露面開幕式可能和他在10月12日至13日出訪哈薩克，參加亞信第六次峰會有關。據中國防疫規定，入境人員需要遵守「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。