二十大｜北京疫情升溫　參加二十大閉幕式記者須「一天兩檢」

北京市疫情持續，9月29日以來，該市已新增超過200宗感染。

為確保中共二十大順利舉行，除了採訪記者被要求提前「閉環管理」，參加閉幕式、中共第二十屆中央政治局常委見面會的人士，亦需要在周五、周六（21、22日）做「一天兩檢」。



北京市衛健委公布，昨日（21日）新增18宗本土確診病例，1宗無症狀感染。患者大多為隔離觀察人員和社會面篩查人員，居住地遍布朝陽區、豐台區及海淀區，他們均已轉至定點醫院，已開展流行病學調查，按要求落實管控措施。

為期7天的中共二十大今日閉幕。10月16日以來，北京累計確診病例108宗，無症狀感染21宗。

由於疫情未有明顯好轉，北京市除了調整多個公共交通路線，涉疫人員要居家隔離外，北京市衛健委也重申，進入北京的人員應主動通報，嚴格查驗核酸檢測證明，規範佩戴口罩等常態化防疫措施。

有消息指，欲參加閉幕式、中共第二十屆中央政治局與中外記者見面會的記者，自周三（19日）起就提前在指定居住酒店「閉環管理」，不進不出。同時，周五、周六均須做「一天兩檢」。

由於「一天兩檢」需在指定時間內完成，導致安排採訪記者、工作人員入住的北京新世紀日航飯店、西苑飯店一大清早就出現排隊做核酸檢測的人龍。