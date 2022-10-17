傳鄭州連日無預警封樓「人被拉走」　今通報暫停生產非必要不外出

河南省鄭州市連日來新增多宗確診個案，有不少市民在網上表示，所住的小區已「被封」，或企業已展開「閉環管理」。對此，鄭州市官方周一（17日）發出公告，要求除了白名單、生活保障外的「所有生產經營活動」暫停，居民非必要不外出，並稱一旦核酸檢測異常，將對相關人員涉及的小區、公司等進行「臨時封控管理」。



河南鄭州16日新增6宗陽性個案，不過民眾發文爆料，稱疫情其實很嚴重，許多人被封在家中，藝人劉樂妍15日也透露「我這樓給封了」。由於官方一直未正式通告，不少網友表示疑惑，「鄭州怎麼了」。在輿論愈演愈烈之際，鄭州今（17）日發布防控通告，要求居民非必要不外出。

微博「鄭州疫情」話題內，大批民眾發文表示被封控，「金水區什麼時候能解封，再不上班就吃不起飯了」、「菜都沒人送封在家裡單元門全關了」、「不知道具體多少確診，多嚴重，只知道一直有人拉走，有很多小區被封，什麼時候是個頭啊」、「官方不出通報，全靠各區人民傳遞消息」、「封控第四天，樓都不讓下了 」。

常年居住於大陸的台灣「愛國女星」劉樂妍15日晚間亦在微博透露，「我這棟樓有個確診現在樓下，我這樓給封了，我們小區，不讓進出。」她今早更無奈表示，「鄭州市只有三例？就兩例在我樓下？那我也太lucky了。」

另外，軍事博主「羽林菌」也發文指出，河南多地醫護人員馳援鄭州，包括南陽市、周口市扶溝縣、信陽市固始縣等。諸多消息令不少網友發出疑問，「鄭州怎麼了」、「所以鄭州到底是個什麼情況！」。

鄭州官方：持續展開區域核酸檢測 非必要不離鄭

隨著與論發酵，鄭州市今早發出第145號通告，稱近日該市出現多例因外省輸入引起的續發病例，部分區域疫情防控形勢異常嚴峻複雜，將持續展開區域核酸檢測，一旦發現核酸檢測結果異常，將第一時間對相關人員活動軌跡涉及的小區、單位、公共場所等風險區域進行臨時封控管理、限制人員出入。

鄭州官方：非必要不離鄭，持續開展區域核酸檢測。（人民視覺）

通告提到，為減少人員聚集，學校停課啟動網上教學，餐飲場所禁止內用，聚集性活動暫停，除白名單企業、超市、藥店等，其他暫停生產經營活動。

另外，居民非必要不外出、不離開鄭州，確需離開的憑居住地所屬社區證明，查驗健康碼、24小時內核酸檢測陰性證明。外來返鄭人員，需提前3日報備，例如實提供行程，查驗健康碼、行程碼和24小時內核酸陰性證明，抵鄭須嚴格遵守疫情防控規定。

公告提到，「相關措施將會給這些區域生活的居民帶來不便，敬請居民理解、支持和配合。防疫人員將爭分奪秒做好流調排查處置工作，盡量劃定最小處置單元，做到快封快解，把影響降到最低。」