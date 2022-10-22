二十大 | 中國航天科技集團：今年底實現6航天員同時在太空站工作

中共二十大今日（22日）閉幕，此前，總書記、國家主席習近平提出了加快建設航天強國的目標任務。同日，二十大「黨代表通道」第二場採訪活動在北京人民大會堂舉辦，據中國航天科技集團有限公司黨組書記、董事長吳燕生介紹了中國航天的成就，並透露天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船將在今年底發射，實現6名航天員同時在太空站工作。



吳燕生介紹了中國航天取得的歷史性成就，以運載火箭的發射為例，十八大以來的十年，進行了274次發射，十九大以來的五年，進行了192次火箭發射，佔長征系列火箭發射總數的43.2%，這些成就推動中國全面建成航天大國，進入航天強國行列。

今年，中國的太空站將要建成，9月底，太空站已完成了問天艙的轉位，等待夢天實驗艙的交會對接，而在地面，「T」字型構型的最後一個艙段夢天實驗艙現在已經完成了推進劑加註以及與運載火箭的對接，用於發射的長征五號B運載火箭各項準備工作目前正常。吳燕生透露，本月底就具備發射夢天艙實施交會對接的條件，而在年底，還將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，實現6名航天員同時在太空站工作。

吳燕生接受採訪。（新華社）

吳燕生進一步指出，進入新征程，他們將會進一步提高中國進入空間的能力，運載火箭的能力有多大，航天發展的舞台就有多大，為此對現役運載火箭進行更新換代，研製新一代的載人運載火箭和重型運載火箭，使中國航天發展的舞台更大、更好；繼續實施航天重大工程，如進行載人月球探測、月球科考基地的建設、火星採樣返回，實施小行星探測等，通過這些重大工程，讓中國人探索太空的腳步邁得更穩、更遠。

另還有加快打造中國航天原創技術策源地，中國航天科技創新研究院的成立，加大了在基礎研究領域的投資力度，聚焦人工智能、先進探測、先進材料、先進動力等戰略性、前沿性、顛覆性的領域發力突破，引領航天發展，同時為構建人類命運共同體貢獻更多的航天智慧、航天方案、航天力量。