二十大閉幕｜習近平發表重要講話：一定要牢記「國之大者」

為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），今日（22日）上午在北京人民大會堂閉幕。大會完成各項議程後，總書記、國家主席習近平發表了重要講話，提到一定要牢記「國之大者」，並認為二十大作出的各項決策部署、取得的各項成果，必將對全面建設社會主義現代化國家等發揮十分重要的指導和保證作用。



習近平表示，大會通過的十九屆中央委員會的報告，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，分析了國際國內形勢，提出了黨的二十大主題，回顧總結了過去五年的工作和新時代十年的偉大變革，闡述了開闢馬克思主義中國化時代化新境界、中國式現代化的中國特色和本質要求等重大問題，對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興進行了戰略謀劃，對統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局作出了全面部署，為新時代新征程黨和國家事業發展、實現第二個百年奮鬥目標指明了前進方向、確立了行動指南。這個報告，是黨和人民智慧的結晶，是黨團結帶領全國各族人民奪取中國特色社會主義新勝利的政治宣言和行動綱領，是馬克思主義的綱領性文獻。

中國共產黨第二十次全國代表大會閉幕會在北京人民大會堂舉行。圖為代表投票選舉。（新華社）

大會通過的十九屆中央紀律檢查委員會工作報告，總結了黨的十九大以來在黨中央堅強領導下，各級紀律檢查委員會推進全面從嚴治黨的實踐探索和重要成效，闡明了深化全面從嚴治黨、深入推進新時代黨的建設新的偉大工程對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的極端重要性，揭示了以黨的自我革命引領社會革命的重大意義，宣示了黨以永遠在路上的清醒和堅定推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的堅強決心。

大會通過的黨章修正案，體現了黨的十九大以來黨的理論創新、實踐創新、制度創新成果，對堅持和加強黨的全面領導、堅定不移推進全面從嚴治黨、堅持和完善黨的建設、推進黨的自我革命提出了明確要求。

大會選舉產生的新一屆中央委員會，集中了各地區各部門、各條戰線、各個行業黨的執政骨幹和優秀代表，素質優良、分佈均衡、結構合理，符合黨中央要求和幹部群眾期待，符合領導班子和幹部隊伍實際，一定能夠擔負起團結帶領全黨全國各族人民全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的歷史重任。

大會還選舉產生了新一屆中央紀律檢查委員會，相信黨的二十大作出的各項決策部署、取得的各項成果，必將對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，對奪取中國特色社會主義新勝利發揮十分重要的指導和保證作用。

習近平強調要全面推進中華民族偉大復興的戰略部署。圖為閉幕會現場。（新華社）

習近平又強調，作為黨的全國代表大會代表，使命光榮，責任重大，一定要牢記黨的初心使命，堅定理想信念，弘揚偉大建黨精神，認真學習領會黨的理論和路線方針政策，貫徹落實黨中央關於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的戰略部署，更加自覺地學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；一定要牢記江山就是人民、人民就是江山，踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，保持同人民群眾的血肉聯繫，始終同人民站在一起、想在一起、幹在一起，積極反映廣大黨員和人民群眾呼聲，正確履行代表職責，自覺接受黨和人民監督；一定要牢記「國之大者」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，帶頭維護黨中央權威和集中統一領導，帶頭遵守政治紀律和政治規矩，帶頭提高黨性修養、提升素質能力，為黨和人民事業貢獻自己的全部智慧和力量，為全體黨員作出表率，不辜負廣大黨員信任。

習近平進一步強調，中國共產黨走過了百年奮鬥歷程，又踏上了新的趕考之路。一百年來，黨團結帶領全國各族人民取得了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設的偉大勝利，開創了中國特色社會主義新時代。百年成就無比輝煌，百年大黨風華正茂。黨完全有信心有能力在新時代新征程創造令世人刮目相看的新的更大奇蹟。全黨要緊密團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定歷史自信，增強歷史主動，敢於鬥爭、敢於勝利，埋頭苦幹、銳意進取，團結帶領全國各族人民為實現黨的二十大確定的目標任務而奮鬥。