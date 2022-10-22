二十大｜中央政治局12人留任中委13人卸任　最高領導層將有大變動

中國共產黨第二十次全國代表大會22日上午閉幕，二十屆中央委員會委員名單（205人）公布。

十九屆中央政治局有25名委員（包括7名常委），其中有12人連任中委，13人不在新一屆中委名單中，這意味新一屆政治局委員將有逾半委員是新入局。



中央政治局是中國共產黨中央領導機構，十九屆中央政治局包括25名委員，其中7名為常委。

在7名常委方面，習近平（總書記）、王滬寧（中央書記處書記）、趙樂際（中紀委書記）留任中委，李克強（總理）、栗戰書（全國人大委員長）、汪洋（全國政協主席）、韓正（常務副總理）卸任中委。

閉幕式現場四名不在新一任中央委員名單的十九屆政治局常委：

其餘中央政治局18名委員方面，留任中委的包括李希（廣東書記）、李強（上海書記）、丁薛祥（中央辦公廳主任）、陳敏爾（重慶書記）、胡春華（副總理）、黃坤明（中宣部部長）、蔡奇（北京書記）、李鴻忠（天津書記）、張又俠（軍委副主席）。

留任中委的十九屆中央政治局委員：

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卸任的包括劉鶴（副總理）、孫春蘭（副總理）、陳希（中央組織部部長）、楊潔篪（中央外事辦公室主任）、郭聲琨（中央政法委書記）、王晨（全國人大副委員長）、許其亮（軍委副主席）、陳全國（新疆前書記）、楊曉渡（中紀委副書記、國家監委主任）。

二十大落幕後，二十屆一中全會將於23日上午登場，由新選出的205名第二十屆中央委員推選當屆政治局委員、常委及總書記，並決定中共中央軍委正副主席及軍委委員。

新華社發布中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單：

丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李干傑、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衛東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登傑、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳