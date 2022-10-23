中央政治局委員24人名單出爐　比上屆少一人何立峰入局胡春華出局

二十屆一中全會於23日上午登場，由新選出的205名第二十屆中央委員推選當屆政治局委員、常委及總書記，並決定中共中央軍委正副主席及軍委委員。中央政治局委員24人名單產生，４人進入常委成新一代領導人。



中央政治局是中國共產黨中央領導機構，被視為中共最高領導層。二十屆中央政治局委員24人，包括7名常委排名依序為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。除習近平、趙樂際、王滬寧外，4名現任常委均退任。李強、蔡奇、丁薛祥、李希進入常委名單，成為中共新一代領導人。另外，上一屆政治局委員胡春華未入選，僅保留中央委員身分。

中央政治局委員會名單（按姓氏筆畫為序排名）：

丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干杰、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇

中央政治局委員會新增13位委員：

馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、何衛東、何立峰、張國清、陳文清、陳吉寧、袁家軍

留任中委的十九屆中央政治局委員：