二十大｜習近平發表就職演說：中國開放的大門只會愈來愈大

中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議新選出的中央政治局常委於今日（23日）中午12時許，同採訪中共二十大的中外記者見面，中共中央總書記習近平發表講話，並介紹其他6位政治局常委，包括李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

習近平表示，現在中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會愈來愈大，「我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇」。



習近平就職演說全文如下：

女士們，先生們，同志們，朋友們：

大家好！

很高興在這裡同各位記者朋友見面。

昨天，中國共產黨第二十次全國代表大會已經勝利閉幕了。這是一次高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進的大會。

國際社會對中共二十大高度關注。許多國家的政黨發來了賀電賀信，其中很多是國家元首、政府首腦、政黨和重要組織機構領導人發來的。在此，我謹代表中共中央，致以誠摯謝意！

剛才，我們召開中共二十屆一中全會，選舉產生新一屆中央領導機構，選舉我繼續擔任中共中央總書記。現在，我向大家介紹其他6位常委同事：李強同志、趙樂際同志、王滬寧同志、蔡奇同志、丁薛祥同志、李希同志。

趙樂際同志、王滬寧同志是十九屆中央政治局常委，其他同志都是十九屆中央政治局委員，大家都比較了解。

在這裡，我代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托。

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經過全黨全國各族人民共同努力，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

——新征程上，我們要始終保持昂揚奮進的精神狀態。全面建設社會主義現代化國家寄託著中華民族的夙願和期盼，凝結著中國人民的奮鬥和汗水。中國式現代化是中國共產黨和中國人民長期實踐探索的成果，是一項偉大而艱鉅的事業。惟其艱鉅，所以偉大；惟其艱鉅，更顯榮光。

為了這一事業，無數先輩篳路藍縷、披荊斬棘，進行了艱苦卓絕的奮鬥，我們心中永遠銘記著他們的奉獻和犧牲。我們要埋頭苦幹、擔當作為，以更加強烈的歷史主動精神推進馬克思主義中國化時代化，不斷譜寫新時代中國特色社會主義新篇章，奮力實現中華民族偉大復興的中國夢。

——新征程上，我們要始終堅持一切為了人民、一切依靠人民。一路走來，我們緊緊依靠人民交出了一份又一份載入史冊的答卷。面向未來，我們仍然要依靠人民創造新的歷史偉業。

道阻且長，行則將至。前進道路上，無論是風高浪急還是驚濤駭浪，人民永遠是我們最堅實的依托、最強大的底氣。我們要始終與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。

——新征程上，我們要始終推進黨的自我革命。一個飽經滄桑而初心不改的黨，才能基業常青；一個鑄就輝煌仍勇於自我革命的黨，才能無堅不摧。百年櫛風沐雨、淬火成鋼，特別是新時代10年革命性鍛造，中國共產黨更加堅強有力、更加充滿活力。

面對新征程上的新挑戰新考驗，我們必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面從嚴治黨，使百年大黨在自我革命中不斷煥發蓬勃生機，始終成為中國人民最可靠、最堅強的主心骨。

——新征程上，我們要始終弘揚全人類共同價值。當今世界面臨前所未有的挑戰。我們歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。只要共行天下大道，各國就能夠和睦相處、合作共贏，攜手創造世界的美好未來。

我們將同各國人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，維護世界和平、促進世界發展，持續推動構建人類命運共同體。

習近平發表講話時提到，中國開放的大門只會愈來愈大。（新華社）

中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。經過改革開放40多年不懈努力，我們創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。現在，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。

女士們，先生們，同志們，朋友們！

新征程是充滿光榮和夢想的遠征。藍圖已經繪就，號角已經吹響。我們要踔厲奮發、勇毅前行，努力創造更加燦爛的明天。

幾天來，記者朋友們對大會進行了充分報導，向全世界傳遞中國聲音、傳播中國共產黨的主張，使世界的目光注視中國。感謝你們的辛勤工作，大家辛苦了！

歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。

謝謝大家！

習近平等二十屆中共中央政治局常委同中外記者見面。（新華社）

中共中央總書記習近平在十八大、十九大的就職演說全文如下：

十九大-中共中央總書記習近平就職演說

女士們、先生們，同志們、朋友們：大家好！

昨天，中國共產黨第十九次全國代表大會已經閉幕。

這一次來了許多記者朋友，有些是遠道而來。我了解，你們對大會做了許多的報導，很充分的報導。大家辛苦了！這些報導引起了全世界的廣泛關注，我向你們表示衷心的感謝！

大會開幕以來，一共有165個國家452個主要政黨發來855份賀電賀信。其中，有814份是國家元首、政府首腦、政黨和重要組織機構領導人發來的。在此，我謹代表中國共產黨中央委員會，向他們表示誠摯的謝意！

在剛才召開的中共十九屆一中全會上，選舉產生了新一屆中共中央領導機構，全會選舉我繼續擔任中共中央委員會總書記。這是對我的肯定，更是鞭策和激勵。

現在，我向大家介紹一下當選的其他6位常委同志。

李克強同志、栗戰書同志、汪洋同志、王滬寧同志、趙樂際同志、韓正同志。

其中，李克強同志是十八屆中央政治局常委，其他5位同志都是十八屆中央政治局委員。他們更多的一些信息資料，大家可以通過媒體渠道獲取到，我在這裡就不再詳細地介紹。

在這裡，我代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志對我們的信任。我們一定恪盡職守、勤勉工作、不辱使命、不負重托。

過去的5年，我們做了很多工作，有的已經完成了，有的還要繼續做下去。中共十九大又提出了新目標新任務，我們要統籌抓好落實。

經過長期努力，中國特色社會主義進入了新時代。新時代要有新氣象，更要有新作為。

中共十九大到下一次的二十大，這五年，正處在實現“兩個一百年”奮鬥目標的歷史交匯期，第一個百年目標要實現，第二個百年奮鬥目標要開篇。這其中有一些重要的時間節點，是我們工作的坐標。

2018年，我們將迎來改革開放40週年。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，40年的改革開放使中國人民生活實現了小康，逐步富裕起來了。我們將總結經驗、乘勢而上，繼續推進國家治理體系和治理能力現代化，堅定不移深化各方面改革，堅定不移擴大開放，使改革和開放相互促進、相得益彰。我堅信，中華民族偉大復興必將在改革開放的進程中得以實現。

2019年，我們將迎來中華人民共和國成立70週年。我們將貫徹新發展理念，推動中國經濟持續健康發展，惠及中國人民和各國人民。我們將繼續落實好“十三五”規劃確定的各項任務，並對未來發展作出新的規劃，推動各項事業全面發展，把我們的人民共和國建設得更加繁榮富強。

2020年，我們將全面建成小康社會。全面建成小康社會，一個也不能少；共同富裕路上，一個也不能掉隊。我們將舉全黨全國之力，堅決完成脫貧攻堅任務，確保兌現我們的承諾。我們要牢記人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標，堅持以人民為中心的發展思想，努力抓好保障和改善民生各項工作，不斷增強人民的獲得感、幸福感、安全感，不斷推進全體人民共同富裕。我堅信，中國人民生活一定會一年更比一年好。

2021年，我們將迎來中國共產黨成立100週年。中國共產黨立志於中華民族千秋偉業，百年恰是風華正茂！中國共產黨是世界上最大的政黨。大就要有大的樣子。實踐充分證明，中國共產黨能夠帶領人民進行偉大的社會革命，也能夠進行偉大的自我革命。我們要永葆蓬勃朝氣，永遠做人民公僕、時代先鋒、民族脊梁。全面從嚴治黨永遠在路上，不能有任何喘口氣、歇歇腳的念頭。我們將繼續清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，大力營造風清氣正的政治生態，以全黨的強大正能量在全社會凝聚起推動中國發展進步的磅礴力量。

中國共產黨和中國人民從苦難中走過來，深知和平的珍貴、發展的價值。中國人民自信自尊，將堅定維護國家主權、安全、發展利益，同時將同各國人民一道，積極推動構建人類命運共同體，不斷為人類和平與發展的崇高事業作出新的更大的貢獻。

歷史是人民書寫的，一切成就歸功於人民。只要我們深深紮根人民、緊緊依靠人民，就可以獲得無窮的力量，風雨無阻，奮勇向前。

俗語說，百聞不如一見。我們歡迎各位記者朋友在中國多走走、多看看，繼續關注中共十九大之後中國的發展變化，更加全面地了解和報導中國。我們不需要更多的溢美之詞，我們一貫歡迎客觀的介紹和有益的建議，正所謂“不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤”。

謝謝大家！

十八大-中共中央總書記習近平就職演說

女士們，先生們，朋友們：

大家好！讓大家久等了，很高興同各位記者朋友見面。

昨天，中國共產黨第十八次全國代表大會勝利閉幕了。這些天來，各位記者朋友們對這次大會作了大量報導，向世界各國傳遞了許多“中國聲音”。大家很敬業、很專業、很辛苦，在此，我代表十八大大會秘書處，向你們表示衷心的感謝。

剛才，我們召開了中國共產黨第十八屆中央委員會第一次全體會議，會議上選舉產生了新一屆中央領導機構。全會選舉產生了七位中央政治局常委，選舉我擔任中共中央總書記。接下來，我把其他六位常委同事向大家介紹一下。

他們是：李克強同志、張德江同志、俞正聲同志、劉雲山同志、王岐山同志、張高麗同志。

李克強同志是十七屆中央政治局常委，其他同志都是十七屆中央政治局委員，大家對他們都比較了解。

在這裡，我代表新一屆中央領導機構成員，衷心感謝全黨同志對我們的信任。我們一定不負重托，不辱使命！

全黨同志的重托，全國各族人民的期望，這是對我們做好工作的巨大鼓舞，也是我們肩上沉沉的擔子。

這個重大的責任，是對民族的責任。我們的民族是偉大的民族。在五千多年的文明發展歷程中，中華民族為人類的文明進步作出了不可磨滅的貢獻。近代以後，我們的民族歷經磨難，中華民族到了最危險的時候。自那時以來，為了實現中華民族偉大復興，無數仁人誌士奮起抗爭，但一次又一次地失敗了。

中國共產黨成立後，團結帶領人民前赴後繼、頑強奮鬥，把貧窮落後的舊中國變成日益走向繁榮富強的新中國，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景。

我們的責任，就是要團結帶領全黨全國各族人民，接過歷史的接力棒，繼續為實現中華民族偉大復興而努力奮鬥，使中華民族更加堅強有力地自立於世界民族之林，為人類作出新的更大的貢獻。

這個重大的責任，就是對人民的責任。我們的人民是偉大的人民。在漫長的歷史進程中，中國人民依靠自己的勤勞、勇敢、智慧，開創了民族和睦共處的美好家園，培育了歷久彌新的優秀文化。

我們的人民熱愛生活，期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境，期盼著孩子們能成長得更好、工作得更好、生活得更好。人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。

人世間的一切幸福都是要靠辛勤的勞動來創造的。我們的責任，就是要團結帶領全黨全國各族人民，繼續解放思想，堅持改革開放，不斷解放和發展社會生產力，努力解決群眾的生產生活困難，堅定不移走共同富裕的道路。

這個重大的責任，就是對黨的責任。我們的黨是全心全意為人民服務的政黨。黨領導人民已經取得了舉世矚目的成就，我們完全有理由因此而自豪，但我們自豪而不自滿，決不會躺在過去的功勞簿上。

新形勢下，我們黨面臨著許多嚴峻挑戰，黨內存在著許多亟待解決的問題。尤其是一些黨員幹部中發生的貪污腐敗、脫離群眾、形式主義、官僚主義等問題，必須下大氣力解決。全黨必須警醒起來。

打鐵還需自身硬。我們的責任，就是同全黨同志一道，堅持黨要管黨、從嚴治黨，切實解決自身存在的突出問題，切實改進工作作風，密切聯繫群眾，使我們的黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

人民是歷史的創造者，群眾是真正的英雄。人民群眾是我們力量的源泉。我們深深知道：每個人的力量是有限的，但只要我們萬眾一心，眾志成城，就沒有克服不了的困難；每個人的工作時間是有限的，但全心全意為人民服務是無限的。

責任重於泰山，事業任重道遠。我們一定要始終與人民心心相印、與人民同甘共苦、與人民團結奮鬥，夙夜在公，勤勉工作，努力向歷史、向人民交一份合格的答卷。

記者朋友們，中國需要更多地了解世界，世界也需要更多地了解中國。希望你們今後要繼續為增進中國與世界各國的相互了解作出努力和貢獻。

謝謝大家！