59歲副總理胡春華未連任政治局委員　一度被視為入常熱門

二十屆一中全會於周日（23日）上午登場，7名新一屆中央政治局常委亮相，中央政治局委員24人名單公布。

一度被外界看好的政治明星、現任國務院副總理胡春華並沒有進入新一屆政治局常委會，他甚至沒有成為新一屆政治局委員，這也表明胡春華明年將卸任國務院副總理一職，情況受到關注。



今年59歲的胡春華是最年輕的十九屆政治局委員，他歷任共青團中央書記處第一書記、河北省長、內蒙古自治區黨委書記、廣東省委書記等，是廣東改革開放以來最年輕的省委書記。2018年胡春華出任國務院副總理，主管三農、扶貧、商務、貿易工作。

胡春華在2012年進入中央政治局，至今已10年，外界也因此認為他是二十屆政治局常委的熱門人選。雖然胡春華未成為新一屆政治局委員，但胡春華仍為中央委員，預料或將轉往人大或政協任職。

今年59歲的胡春華是最年輕的十九屆政治局委員。（資料圖片）

胡春華個人履歷：

胡春華於1979年考入北京大學中文系。1983年大學畢業時，主動申請去西藏工作，希望幫助少數民族地區實現現代化。去西藏後，他在自治區委組織部、西藏青年報社、西藏飯店、西藏共青團等不同崗位歷練。1990年他出任共青團西藏自治區委副書記，1992年擔任林芝地區行署副專員，同年又升任共青團西藏自治區委書記。

期間，主政西藏的是胡錦濤。1997年胡春華調任共青團中央書記處書記、全國青聯副主席。2001年，他第二次進藏，相繼擔任西藏自治區黨委常委兼秘書長、自治區政府常務副主席、自治區黨委常務副書記。

2006年，胡春華升任共青團中央書記處第一書記，躋身正部長級。2008年他調任河北省代省長，不久後轉正。期間，三鹿奶粉事件爆發，胡春華負責處置，逐步化解了毒奶粉事件給社會帶來的不良影響。2009年11月，他調任內蒙古自治區黨委書記，任內把扶貧開發當作頭號民生工程。

2012年的十八大上，胡春華晉升政治局委員，不久後接替汪洋，成為廣東改革開放以來最年輕的省委書記。2018年胡春華出任國務院副總理，主管三農、扶貧、商務、貿易工作。