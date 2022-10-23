二十大｜20年來首次　新任政治局無女性成員　曾被看好諶貽琴未入

二十大閉幕後，中共二十屆一中全會今日（23日）召開，會後公布了新一屆中央政治局委員。新一屆政治局當中，沒有女性成員，此前被看好有機會「入局」的諶貽琴、沈躍躍未入。上一屆政治局的孫春蘭，則在昨日（22日）的「中委」名單中已出列。



過去20年中共中央政治局至少有一名女性代表，此前被外界認為將接替國務院副總理孫春蘭為女性代表「入局」者，以貴州省委書記諶貽琴呼聲最高，全國人大副委員長兼婦聯主席沈躍躍次之。

從十六大吳儀進入政治局並出任國務院副總理之後，政治局開始有女性委員，且可能同時擔任國務院副總理。十七大，劉延東成為政治局委員並任國務委員，十八大出任國務院副總理；孫春蘭在十八大入局，十九大為國務院副總理。

中華人民共和國國務院副總理孫春蘭，是十九大政治局唯一的女性成員。（新華社）

依照中共「七上八下」的不成文規定，現年72歲的孫春蘭在二十大退下，唯一一位女黨委書記諶貽琴，曾是最受外界看好「入局」的女性人選。

諶貽琴現年62歲，白族出生，兼具女性與少數民族的優勢，是土生土長的貴州人，2007年任貴州省委常委，2017年任貴州代省長，2018年轉為省長，2020年11月晉升為貴州省委書記。她是十七、十八大中央候補委員，十九大成為中央委員，二十大連任中央委員。

習近平主政10年推動脫貧工作，曾有最多貧困人口的貴州是主戰場，習近平多次考察貴州，力挺貴州脫貧，更推動貴州發展大數據，投入了巨額資金在基礎建設上。

諶貽琴任貴州省委書記。（網上圖片）

在深獲中央關注下，諶貽琴是競相表態支持與擁護習近平的幹部之一，她曾多次表示：「貴州各族人民永遠感恩總書記、感恩黨中央」；在今年的貴州省代表大會上一共33度提到習近平。但是，一般而言，「入局」者需有跨省或地方跨中央的經歷，未出貴州的諶貽琴資歷顯得單薄，成為她晉升政治局委員的障礙。

與諶貽琴相比，更為資深的沈躍躍現年65歲，曾受前中共總書記胡錦濤大力栽培。沈躍躍曾在浙江與安徽工作，2002年從地方進入中央，任中央組織部副部長，2007年5月成為中組部常務副部長，成為胡錦濤的「人事總管」。2013年3月躋身副國級領導人，連續擔任兩屆全國人大常委會副委員長兼全國婦聯會主席職務至今，二十大連任中央委員。

沈躍躍曾掌管人事大權。（新華社）

在諶貽琴與沈躍躍之外，內蒙古自治區前主席布小林曾經是最被看好的人選。

布小林有其家庭背景，她是中共蒙古族元老、已故國家副主席烏蘭夫的孫女，其父布赫也曾任內蒙古自治區主席。不過，去年布小林在內蒙古的「兩會」期間做政府工作報告時，突然在台上暈倒，身體因素迫使她提早下台。今年9月公布的二十大黨代表名單中，也未見其名。