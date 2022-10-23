浙江90後券商從業者兩年炒股累計交易470多萬　終被罰沒3萬餘元

據浙江證監局近日披露，當地一名90後券商從業人員兩年炒股累計交易470多萬元（人民幣．下同），獲利約1.23萬元，違反了《證券法》的相關規定，結果除了1.23萬元獲利被沒收，還被罰款2萬元。據悉，今次是今年來第10名從業人員因炒股被行政處罰。



據行政處罰決定書顯示，1993年3月出生的常某潔，自2018年1月起任職國盛證券紹興平江路證券營業部，執業類別為一般證券業務、證券投資諮詢（投資顧問）。2020年7月，施某靜在該證券營業部開立了證券賬戶，同月至2022年6月期間，常某潔通過3個手機號碼綁定的設備操作施的證券賬戶，累計委託下單684筆，買賣金額470.51萬元，賬戶盈利約1.35萬元。二人按照10：1的比例出資並分成，因此約1.23萬元的違法所得歸常某潔。

浙江證監局表示，常某潔的行為違反《證券法》第四十條第一款，證券公司的從業人員，在任期或者法定限期內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票或者其他具有股權性質的證券，也不得收受他人贈送的股票或者其他具有股權性質的證券的規定，遂決定沒收常某潔違法所得1.23萬元，並處以2萬元罰款。

據了解，今年已有10名券商從業人員因炒股受到行政處罰，例如就在9月，證監會披露稱，孔某熠時任民生證券投資交易事業部證券投資部投資經理、方正證券資產管理分公司證券投資部投資經理兼權益研究負責人等，期間實際控制並使用其姨夫劉某寧證券賬戶交易股票，累計買賣成交金額4557.43萬元，累計虧損1.33萬元。最終，孔某熠被處以20萬元罰款。