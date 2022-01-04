炒股靠風水？　券商研究員用天干地支預測A股　監管部門斥不科學

去年10月，一份名為《天干地支在擇時中的應用初探》的簡報截圖爆紅。在簡報中，作者國盛證券研究員劉富兵稱，從歷史數據來看，可以總結出天干地支在擇時中的應用思路，更能夠分析A股流月走勢。

值得一提的是，以風水分析股票並非獨立事件。

江西證監局已接連發出兩則罰單，對國盛證券採取出具警示函的行政監管措施，同時對劉富兵採取監管談話的行政監管措施。



劉富兵製作的《天干地支在擇時中的應用初探》簡報。

《中國經營報》報道，在簡報中，劉富兵稱可從歷史數據來看，可以總結出天干地支在擇時中的應用思路：「只有乾生支的年份全部上漲」、「2021年辛丑年，支生幹，2022年壬寅年，幹生支」。

劉富兵用天干地支分析A股流月走勢，並推算2022年哪個月上漲及下跌的概率。最後，他指出報告觀點全部基於歷史統計與量化模型，存在歷史規律與量化模型失效的風險。

去年12月30日，針對國盛證券研究員私下交流外傳研究報告的行為，以及利用天干地支紀歷分析股票市場走勢的研究方法，江西證監局接連發布兩則罰單，包括對國盛證券採取出具警示函的行政監管措施，對劉富兵採取監管談話的行政監管措施。

在簡報中，劉富兵用天干地支分析A股流月走勢。

江西證監局指出，劉富兵製作並發布的《天干地支在擇時中的應用初探》存在問題。首先，《天干地支在擇時中的應用初探》實質構成研究報告，但劉富兵未按法規要求製作，未向國盛證券申請入庫、審核、發布，私下交流外傳，導致該研究報告被媒體廣泛轉載，致使該報告事實上被發布。

其次，劉富兵未經國盛證券審核，未進行登記、備案，就將研究報告提供給特定第三方，未公平對待發布對象；最後，劉富兵利用天干地支紀歷分析股票市場走勢，研究方法不專業審慎，研究結論不客觀科學。

事實上，網上不時都有以「風水分析股票」的文章。近期，一篇某券商首席投顧的「五行」研報也用了類似的話語體系，其中提到，2022年壬寅年處於中國股市五年大牛市的開端，2023年到2027年間為長達五年的牛市。 由於2022年「土死」，因此不要投資地產，以及迴避任何土屬性的行業，「2022壬寅年，水生木，水木屬性的行業走強，火屬性行業受提振；金和土屬性的行業受壓制」。

除上之外，總部設在香港的中信里昂證券，每年都會發布一份「風水指南」報告，當中簡要歸納多位風水大師的妙算，以及預測恆生指數走勢等。