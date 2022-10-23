美晶片禁令｜內媒：新規祭出後　有廠家因美工程師撤出而設備停轉

美國商務部工業與安全局（BIS）本月7日頒布針對先進計算晶片和半導體製造物項的最新出口管制條例，限制向中國出口先進半導體技術，並限制美籍人士在中國境內支持、開發、生產先進半導體。報道指，在新規祭出後，有中國工廠因美企工程師撤出而致部分設備停轉，同時有半導體產線陷入替代品難尋的窘境。



據《經濟觀察報》周六（22日）報道，以美系為主的上游半導體設備商受到美國新規的直接傷害，它們無法對中國公司出口和維護先進設備；下游晶片設計的公司，若在中國境內採購或代工一些落入新規範圍內的先進半導體技術，則需要向美國申請許可證。按照新規，中國領先的存儲晶片製造商長江存儲科技有限責任公司（YMTC）、長鑫存儲技術有限公司（CXMT），以及中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC），將無法再進口那些落入美國劃定範圍內的美國半導體設備，且很難尋求替代品。

一位美系設備商員工本月17日表示，在美國晶片領域出口管制條例生效一星期後，有中國客戶出現了個別設備的停轉。他稱，產線上機台的保養通常是供應商在做，可一些設備在美企工程師撤出後，因缺乏零部件而面臨停轉，另一些設備在個別模塊有備份，但卻沒有人會換及調機校準。

工業與安全局在10月7日發布有關晶片出口禁令的新聞稿截圖。（BIS）

報道稱，截至11日，因應最新限令，多家美系半導體設備廠商，中國先進半導體工廠的供應商們，其工程師紛紛撤離中國工廠。上述美系設備商的員工稱，這是總部對中國區工程師的要求，公司在美國禁令發布後就陸續通知中國客戶，指相關的新設備將停止對華銷售，已經賣掉的設備不會收回，惟不再維護。

有半導體資深從業者建議，工程師可以嘗試從日韓的老牌工廠處尋求，這些廠商的實操經驗豐富。不過他也指出，硬件可以自己校準，軟件則像一個黑盒子，通常發往美國總部才能修復。

另一方面，美國的制裁令衝擊了本土企業，受新規限制的美系廠商，主要有KLA、Lam Research及Applied Materials等，這些美國廠商在新規下失去服務大陸市場的機會。據報，美國設備製造商應用材料公司33%的銷售額來自中國，Lam Research的銷售額為31%，KLA的銷售額則約為30%。

對於新規，中國外交部發言人毛寧日前表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。