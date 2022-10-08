美國兵推保護台灣晶片安全　彭博：考慮協助台積電工程師撤離

《彭博社》引述美國匿名官員說法，指俄烏戰爭爆發後，美國政府認為中國大陸襲擊台灣機率增加，針對以台積電為首的台灣尖端晶片產業安全，做過各種兵推演練。包括在最壞的情況下，考慮撤離台積電的高技能晶片工程師。



《彭博社》指出，美國國家安全委員會（National Security Council）估計，如果中國襲擊台灣重創台積電（TSMC），可能會對世界經濟造成超過1萬億美元的損失，相當於全球半導體產業每年銷售額的2倍。

美國匿名官員透露，白宮正規劃台積電的緊急應變計劃，但細節待定，目前計劃純粹是假設性的。其中一項計畫是，若是解放軍全面攻入，美國將考慮撤離台灣的晶片工程師。

中美新一波晶片戰開打，台積電動向引發國際關注。（台積電TSMC）

官員稱，台積電的實力在於領先的技術和在保持全球經濟繁榮不可或缺的作用。蘋果、特斯拉和汽車公司等都需要台積電的晶片，連美國軍方也一樣。英特爾比台積電的技術落後幾代，並且正在努力追趕。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，台積電董事長劉德音曾指出，「沒有任何人能用武力強迫的方式控制台積電，若解放軍真的侵入台灣，他們也無法讓台積電正常運作。」他指出，台積電是一個龐大又複雜的組織，晶片製造設備必須與包括美國、日本、歐洲在內的外界同步連結。

美國總統拜登（Joe Biden）9月18日表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮其後表示，這並非美國正式的政策，美國對台政策沒有改變。目前白宮未對「美國兵推保護台積電晶片說法」做出任何回應。