NVIDIA｜美限制晶片對華出口　英偉達CEO：中國市場仍有巨大空間

美國告知英偉達（NVIDIA，又譯輝達）將限制他們向中國和俄羅斯出口2種用於人工智能工作系統的最高級運算晶片後，



據內地《財聯社》報道，英偉達CEO黃仁勛9月21日稱，儘管美國限制英偉達兩種頂級晶片出口到中國，但英偉達的資料中心晶片在中國仍有巨大的市場。



英偉達稱，華府8月26日通知英偉達，美國已實施一項立即生效的新要求，公司未來要獲得出口許可，才能向中國（包括香港）和俄羅斯銷售高性能的圖像處理器（GPU），AI晶片A100和H100的出口也受影響。

英偉達8月31日稱，美國限制他們向中國和俄羅斯出口2種用於人工智能工作系統的最高級運算晶片，即A100和H100晶片。

《財聯社》報道指出，這也同時在一定程度上阻礙英偉達在中國的業務拓展。據英偉達透露，該公司8月24日公佈的第三財季展望中，已包含向中國銷售4億美元這類受限晶片的預期。

英偉達首席執行官黃仁勛。（新浪新聞）

9月21日英偉達公司秋季產品發佈後的新聞發佈會上，英偉達CEO黃仁勛在表示，美國公佈的限制對晶片性能與處理器連接其他晶片的能力都有具體的門檻，這些規定仍替英偉達在中國市場留下巨大的空間。他強調，絕大多數客戶並未受到該規範的影響。

黃仁勛也進一步闡明英偉達的業務方向，「我們的期望是，對美國與中國來說，我們將會有大量的產品，這些產品在架構上是兼容的，在限制之內完全不需要許可。」即未來將生產大量在架構上相容、符合限制要求且不需要許可的產品。

另一方面，黃仁勛也表示，目前限制對華出口的兩款晶片都是仍能在中國市場販售龐大產品中的一部份，他未來也將替希望獲得公司頂級晶片的中國客戶尋求美國的許可。

Bernstein 金融分析師Stacy Rasgon稱，英偉達約10%的資料中心晶片銷售額來自中國，但她認為，美國政府最新限制對英偉達銷售額的衝擊是可控的。