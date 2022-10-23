二十大︱69歲王毅破格入政治局　料接替楊潔篪任外交一把手

二十屆一中全會於周日（23日）上午登場，中央政治局委員24人名單公布。現年69歲的現任國務委員、外交部長王毅一如預期「破格入局」，這意味著他很有可能接替楊潔篪的中央外事辦公室主任位置，成為外交體系第一號人物。



現年72歲的中央外事辦公室主任楊潔篪不在二十屆中委名單之中，這意味著他在二十大後將退休。

王毅一如預期「破格入局」，這意味著他很有可能接替楊潔篪的中央外事辦公室主任位置，成為外交體系第一號人物。（資料圖片）

此外，69歲的王毅進入中央政治局，這也顯示中央已不再拘泥於過往「七上八下」（67歲可留任，68歲須離任）的慣例，這也顯示中共在用人上呈現更大靈活性。

國立政治大學國關中心主任寇健文接受台媒中央社採訪時曾表示，王毅接任楊潔篪的職位並成為外交政策執行面的第一號人物，代表北京外交政策的穩定性相對高，未來5年將繼續落實習近平的外交理念。

根據資料，王毅過去40年長期在中國外事系統工作，曾擔任外交部亞洲司司長、駐日本大使，以及中央台辦主任，國台辦主任。他從2013年3月起擔任外長，至今超過9年。王毅也是第十七、十八、十九屆中央委員。

二十屆中央政治局委員會13位新委員：

馬興瑞、王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、何衛東、何立峰、張國清、陳文清、陳吉寧、袁家軍