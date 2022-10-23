九合一｜馬英九：中共黨章寫入反台獨不意外　投國民黨才不會開戰

中共二十大昨日（22日）在北京人民大會堂閉幕，大會通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。在涉台部分，據大會宣讀，修正案將「反對台獨」寫入黨章。在台灣，前總統馬英九今日（23日）對此表示，這不令人意外，反映出兩岸關係惡化，並認為在即將舉行的九合一選舉中，唯有票投國民黨，兩岸才不會引起戰爭。



馬英九上午前往新北市板橋區參加國民黨籍新北市議員林國春競選總部成立大會，他受訪時表示，中共已經喊了很多年，修訂黨章寫入反對台獨不令人意外，但這反映出兩岸關係惡化。在致詞時，他又提到民進黨執政6年，民怨沸騰，尤其在兩岸關係搞得亂七八糟，認為國民黨執政就不會有這樣的狀況。

昨日，中國共產黨第二十次全國代表大會閉幕會在北京人民大會堂舉行。據大會宣讀，「反對台獨」寫入黨章。（新華社）

馬英九續借用中廣董事長趙少康「票投民進黨、青年上戰場」一說，並補充強調「票投國民黨、兩岸無戰場」。他提到，在其執政8年期間，兩岸不但不會打仗，還簽署了23個協議，2015年時還與中共領導人習近平在新加坡會面，談論如何和平解決兩岸爭端，這顯示兩岸和平是可以做到的。相反，民進黨執政就做不到兩岸和平，故只有今次選舉大勝，國民黨才有可能在兩年後拿回政權；只有國民黨執政，兩岸才不會打仗，這是有實際執政作證的。

據早前報道，中共同意把全面準確堅定不移貫徹一個國家兩種治理的方針，堅決反對和遏制台獨，弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界等內容寫入黨章，還提到充實這些內容，有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動一國兩制實踐行穩致遠，推進祖國統一，有利於推動命運共同體，引領人類進步潮流。

對此，台灣陸委會呼籲中共新一屆執政當局揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧。