新華社曝光習近平私生活：他是體育迷　游水每次游1000多米

在二十屆一中全會上，習近平連任中共中央總書記及中央軍事委員會主席，開啟新一個任期。

新華社周二（25日）發布特稿講述習近平的生平事跡及政治理念，提及習近平對足球、冰球、爬山、游泳、拳擊等都感興趣，他現時仍抽時間游泳，每次游1000多米。



這是1973年上山下鄉時期，習近平（左二）在陝西省延川縣。（新華社）

據該篇特稿描述，習近平不滿16歲時到陝北農村插隊勞動7年。他在回憶這段生活時把自己稱作農民。他遠離家人，睡窯洞，被跳蚤咬，與鄉親們一起放羊、鍘草、挑糞、拉煤，甚麼苦都吃。

特稿又描述，習近平曾長期在與台灣隔海相望的福建和浙江任職。與他長期共事的人說他是「台商台胞的貼心人」。有一位在廈門投資的台商，由於種種原因債務纏身，日子難過。習近平多次與這位台商座談，幫助他解決問題。台商感動地說，習近平的關心讓他「一輩子都難忘」。

「體育迷」對足球冰球爬山等感興趣

特稿又提及習近平在體育方面的興趣，指習近平以過人精力投入繁重工作，他在年輕時參加勞動打下了好的身體底子。這位「體育迷」對足球、冰球、爬山、游泳、拳擊等都感興趣，他仍抽時間游泳，每次游1000多米。

特稿稱，習近平從激烈體育競賽中感悟出應對挑戰的法則，「體育競賽特別是足球比賽的魅力就在於不可預測」，他要求經濟工作向高水平足球比賽學習，不能僅講個人技術，還要上下左右形成整體。

這是1989年，時任福建省寧德地委書記的習近平參加清溝排障修整水渠勞動。（新華社）

特稿又描述，習近平在陝北農村下鄉時閱讀大量世界名著，有次為一本《浮士德》走30里地去借。他讀莎士比亞劇作，不斷思考「生存還是毀滅」的人類普遍問題。他在窯洞煤油燈下通讀3遍《資本論》，寫下18本讀書筆記。他讚歎：「馬克思主義博大精深，歸根到底就是一句話，為人類求解放。」

《星空奇遇記》劇照。（資料圖片）

特稿又提及習近平在1985年赴美國考察農業時的趣事，指當時他住當地人家裏，睡在房東兒子臥室，與《星際迷航》（Star Trek，港譯《星空奇遇記》）玩偶相伴。他回憶那段經歷時說，一個突出印象是，中美兩國人民之間共同語言很多，完全能夠成為互利合作的好朋友、好夥伴。