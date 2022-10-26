巴基斯坦總理夏巴茲將訪華　外交部：體現中巴特殊友好

周三（26日），外交部發言人汪文斌宣布，應國務院總理李克強邀請，巴基斯坦伊斯蘭共和國總理夏巴茲·謝里夫將於11月1日起對中國進行正式訪問。



汪文斌表示，巴基斯坦總理將訪華，體現中巴特殊友好和戰略互信。（Twitter@MFA_China）

汪文斌介紹，此訪是夏巴茲就任後首次訪華，延續了中巴兩國高層密切交往的積極勢頭。夏巴茲也是中共二十大閉幕後，首批受邀訪華的外國領導人之一，體現了中巴特殊友好和戰略互信。

汪文斌續指，訪問期間，習近平將會見夏巴茲，李克強將同夏巴茲舉行會談，栗戰書將同夏巴茲舉行會見，兩國領導人將就雙邊關係以及共同關心的國際地區問題深入交換意見，共同規劃和引領中巴關係發展藍圖。

汪文斌表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和鐵桿朋友。建交70多年來，無論國際風云如何變幻，兩國始終相互理解、相互信任、相互支持。近年來，兩國在世界之變、時代之變、歷史之變中並肩前行，攜手應對新冠肺炎疫情和重大自然災害挑戰，高質量共建中巴經濟走廊，深化全方位交流合作，就國際地區事務開展密切協調配合。

汪文斌說，中方期待同巴方一道，以此訪為契機，進一步推進全天候和高水平戰略合作，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為維護地區和平穩定與國際公平正義作出更大貢獻。