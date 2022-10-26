黎智英欺詐罪成　外交部駐港公署斥美國政客詆毀特區法治

壹傳媒創辦人黎智英被裁定2項欺詐罪成立後，美國國會16名跨黨派參議員昨（25日）發布聯合聲明，指中國共產黨利用虛假的欺詐罪名抹黑黎智英。

今日（26日），外交部駐港公署發言人發表聲明，對有關政客對香港法院依法審理黎智英涉嫌欺詐案無端指責、惡意抹黑表示強烈不滿和堅決反對，並敦促他們立即停止踐踏法治的卑劣行徑和政治作秀。



聲明稱，針對一些美國政客對香港法院依法審理黎智英涉嫌欺詐案無端指責、惡意抹黑，公然為反中亂港分子撐腰說項，詆毀特區法治，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關政客尊重法律和事實，認清大勢，立即停止踐踏法治的卑劣行徑和政治作秀。

發言人指出，香港是法治社會，有法必依，違法必究。任何人沒有凌駕於法律之上的權利和自由。香港特區司法機關依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公辦案，是捍衛特區法治與正義的正當之舉，不容置喙、無可指摘。任何試圖將黎智英之流美化為「人權鬥士」、「自由英雄」的洗白行徑，都掩蓋不了其違法犯罪事實。

發言人指出，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港法治指數和排名長期位居全球前列，特區居民依法享有的民主權利和各項自由得到充分保障，香港發展取得舉世公認的成就。

發言人稱，美政客戴着有色眼鏡，無視香港主流民意，無視香港法治成就，假仁假義兜售「與港人站在一起」的虛偽口號，實則是與反中亂港分子沆瀣一氣，充分暴露其將政治操弄凌駕於法律之上、企圖破壞香港繁榮穩定的險惡用心。

發言人強調，任何外部干預都動搖不了香港的法治基礎，也動搖不了中方堅定維護「一國兩制」的決心，阻擋不了香港由治及興的歷史大勢，更阻擋不了中華民族偉大復興的歷史進程。敦促美方政客認清現實、擺正位置，立即停止干預香港事務，立即停止荒唐錯位的政治表演。