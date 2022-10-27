廣州海關檢獲新型毒品「聽話水」　或令人喪失記憶常被用以迷姦

近日，廣州海關檢獲重177克的羥基丁酸，並已作進一步處理。據了解，羥基丁酸又稱「神仙水」、「聽話水」，是國家規定管制第一類精神藥品及一種新型毒品，其對中樞神經系統有強烈抑制作用，或導致暫時性記憶喪失。



廣州海關近日檢獲俗稱「神仙水」、「聽話水」的羥基丁酸。（中新網）

據《中國新聞網》報道，廣州郵局海關在對1件申報為「精油」的進境包裹進行查驗時，發現該包裹內含有精油1瓶、藥片若幹，因包裝簡陋且物品品類簡單、數量極少，遂引起海關工作人員的懷疑。

隨後，海關工作人員又相繼在3件申報為「精油」的包裹中檢獲相同類型物品，合共精油5瓶、藥片6片，總毛重177克。

經過專業機構檢測鑑定，確定上述精油、藥片中均含有羥基丁酸成分。

因羥基丁酸無色無味並會導致暫時性記憶喪失，常被犯罪分子用作麻醉藥品或迷姦藥物。（資料圖片）

公開資料顯示，羥基丁酸是一種在中樞神經系統中發現的天然物質，亦存在於葡萄酒、牛肉、柑橘屬水果中，但因其無色無味並會導致暫時性記憶喪失、噁心、嘔吐等症狀，而常被犯罪分子用作麻醉藥品或迷姦藥物。

羥基丁酸在許多地區被認定為毒品而禁用，其中在中國大陸是第一類精神藥品；在台灣是管制類精神藥物；本港亦自2001年10月起，將其納入《危險藥物條例》134章的毒品附表1。