《絕命毒師》真人版？陝西大媽用菜刀自製毒品　賣司機提神賺5千

據內媒報道，4月21日，陝西渭南一韋姓女子自去（2021）年5月以來，在家利用鋁鍋、菜刀等簡易工具製作販賣毒品「錠錠」，主要買家群體為需要長途駕駛的卡車、貨車司機，因該毒品可用來提神。韋姓女子在被民警抓獲前，販賣毒品共獲利5000餘元人民幣。

據白鹿視頻短片顯示，民警收到線索後將韋姓女子抓獲，收繳「錠錠」共計6400克、製造「錠錠」的粉末約2950克，在過去近一年的時間，韋姓女子用菜刀和鋁鍋等簡單工具自己製造毒品。據了解，「錠錠」 是一種以苯甲酸鈉和咖啡因配製成的興奮劑型精神藥品，在內地是嚴格管制的精神藥品，若非法製造和販賣，便會構成製造、販賣毒品罪。

美國知名電視劇《絕命毒師》（Breaking Bad）講述主角以自身的化學知識與技能製造出「冰毒」獲利，內地網民因此將韋姓女子封為「絕命毒媽」。今年3月，也曾發生過山東真人版《絕命毒師》，有一40歲男子李某整天妄想一夜暴富，遂想以製造冰毒賺快錢，還為此專門花錢到當地一間大學旁聽，但最終製造冰毒的場點最終被警方搗毀，李某被捕。

網民點睇：

不怕大媽沒文化，就怕大媽會製毒

這不是《絕命毒師》而是絕命毒媽.......

製毒門檻現在這麼低了嗎？侮辱我們化學專業了......

一年才掙了5000塊，賣廢品也不止這麼多吧？何必呢？

