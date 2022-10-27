香港亞洲電影節抽起台灣片曾登內地影展　Bilibili可在線播放

本港近期舉辦的香港亞洲電影節、熊貓國際電影節上，接連3套台灣電影拒從電影、報刊及物品管理辦事處刪減情節的要求，最終取消放映，包括講述外來勞工紀錄片《逃跑的人》、講述友情的《唬爛三小》及疫情相關的《隔離丁尼》。

《唬爛三小》一片由台灣導演黃信堯執導的紀錄片，目前未知是何等內容被要求刪節。該片曾於2007年被上海的電影節選為特邀作品。截至周四（27日）下午4時，內地串流平台Bilibili（B站）仍有經用戶疑似未經授權上載的《唬》片可供在線播放，片長88分鐘，與完整版一致；內地影評網站豆瓣也未見刪除有關條目。

《香港01》已分別去信黃信堯導演及電檢處就事件作出查詢，正等待答覆。



「香港亞洲電影節」在社交帳號宣布取消放映《唬爛三小》：

根據互聯網資料，《唬爛三小》是一部關於兄弟情的紀錄片，是一則關於人生如何成長、如何失落、如何面對自我的紀錄片，在橫跨十年的拍攝時間裏，導演以戲謔、黑色幽默的方式描述每位主角不同的際遇，「生命的厚度在影片裡悄悄地展現著」。導演黃信堯說，「在拍攝他們的同時，我覺得也藉此找尋自我，不能說是人生的答案，而是人生的方向。」

該片海報資料及黃信堯相關履歷提及，該片為2007年上海迷倉藝術節特邀作品（Documentary Film Section, Mecooon Film Festival ( Shanghai , China )）。

黃信堯執導、根據該片改編的劇情片《同學麥娜絲》，2020年入圍金馬獎最佳劇情長片等多個獎項。

記者翻查網上流傳的《唬爛三小》影片，發現當中有部分內容涉及「中華民國」、「國軍」、「總統」等對白，以及出現青天白日滿地紅旗、軍營等可能有「主權」意味的畫面，但並未發現其他可能受到審查的內容。不過，有讀者向本網表示，曾在台灣觀看此片，內容有一句「罵共產黨」，惟記者未於網傳版本中找到該台詞。

疑因涉「國家」概念 本港播映台片對新台幣「打格」

上述疑似涉及台灣「國家、主權」概念的內容，可能是本港電檢審查的對象之一。去年台灣學生短片作品《美豬肉圓》被要求刪減，最終片方決定撤映。當時導演與編劇林宗諺在社交網絡表示，被要求刪減的內容，是提及總統蔡英文及其支持者的造勢場景。

此外，有讀者早前向《香港01》反映，去年另一部在本港上映的台灣愛情片《當男人戀愛時》，戲中一幕紙鈔散落的畫面，有新台幣1000元紙鈔正面的「中華民國」字樣被「打格」處理。記者在本港提供該片正版觀看的平台Now E翻查相關片段，發現確有這樣一幕被打格；但台灣版影碟的同一齣畫面，鈔票上文字沒有被抹去。

至於網傳帶有內地廣電總局「龍標」的內地公映版，亦可看到兩幕出現新台幣紙鈔正面，其中一處鈔票正面不見「中華民國」四字，但保留了下方的「中央銀行」，另一處則沒有抹去「中華民國」字樣，情況與香港版本一致。

記者就《當》片上述情況，曾去信該片台灣製作公司「金盞花大影業」，對方告知需要向香港發行商了解；記者繼而去信該片香港發行商「安樂影片」查詢，惟持續數月未收到答覆。就相關問題，記者亦已一併向電檢處查詢，正等待回覆。