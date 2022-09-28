金馬獎2022｜抵制第四年　港《智齒》入圍大贏家大陸電影仍消失？

第59屆金馬獎9月27日公布入圍名單，入圍大贏家連續兩屆由港片奪得，《智齒》獲14項提名成為大贏家。台灣恐怖片《咒》和以賽鴿家庭為背景的《一家子兒咕咕叫》皆入圍13項居次。



第55屆金馬獎因得獎者感言爆發的台獨風波後，大陸宣布抵制金馬獎已邁入第四個年頭，大陸非商業長片入圍數仍舊掛零，但今年在紀錄片、紀錄短片和動畫短片都有大陸作品入圍，是陸方宣布抵制金馬以來，大陸作品入圍作品最多的一年。根據FB專頁「無影無蹤」統計，今年共有7部香港作品入圍，5部大陸作品入圍金馬獎。



今年入圍的香港電影共有7部和去年打平。其中林家棟主演的《智齒》獲14項提名，林家棟也將與以《白日青春》入圍最佳最佳男主角的黃秋生、《窄路微塵》的張繼聰爭奪影帝寶座，同樣入圍該獎項的還有《罪後真相》張孝全及《一家子兒咕咕叫》游安順。

今年香港有7部作品入圍與去年打平。此前香港影業協會曾向會員發信，表示金馬獎近年日趨政治化，「會員參與務必要三思」，但從入圍名單來看，香港電影表現依舊亮眼。除《智齒》、《白日青春》、《窄路微塵》、《燈火闌珊》、《緣路山旮旯》5部作品外，另有最佳紀錄片《憂鬱之島》和最佳紀錄短片《黑牆》入圍。

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值得關注的是，2022年也是大陸宣布抵制金馬獎的第四年，雖然商業長片一樣從缺。但是紀錄片獎項有《塵默呼吸》入圍，最佳紀錄短片《當我望向你的時候》，動畫短片則有《大橋遺犬》、《春分》，最佳劇情短片則有《話語》入圍，是抵制以來入圍作品最多的一屆。

值得關注地是，最佳紀錄片獎項是金馬獎一大看點。近幾年華語紀錄片出色作品眾多，探討議題廣泛多元，當中不乏政治題材，又或是得獎者發表感言的時候涉及政治敏感。如2017年紀錄東北精神病院作品《囚》獲獎，導演馬莉發表感言時提到「低端人口」一詞，在大陸的金馬獎直播因此被中斷。

第55屆最佳紀錄片《我們的青春在台灣》後續引發陸方宣布禁止人員赴台的系列風波。而近三年，不論是2018年紀錄太陽花學運的《我們的青春，在台灣》獲獎，又或是講述香港反修例運動的紀錄片連兩年入圍，第58屆金馬紀錄片獎項由《時代革命》奪得，都使得該獎項引發廣泛關注。

今年紀錄片獎項有從記錄文革、六四、九七到香港反修例運動以來，大時代下人物故事的《憂鬱之島》；亦有以西南山區為背景、紀錄深受塵肺病所困石英粉廠工人一家的《塵默呼吸》；聚焦傳奇電影導演的《大俠胡金銓》；紀錄宗教信仰和家庭的《神人之家》和講述台灣越南籍勞工被警方開槍打死的《九槍》。透過影像紀錄兩岸三地社會關注的議題。

被抵制第一年：網民圍攻陸片掛零

回顧2018年《我們的青春，在台灣》奪得最佳紀錄片獎項。導演傅榆在致詞時提到，「我很希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的期待。」，金馬獎上的大陸影人、影星急表態「中國一點都不能少」，引發一系列政治風波。

隔年，大陸官方下令暫停中國大陸電影和相關人員赴台灣。張藝謀導演《一秒鐘》；胡歌、桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》；王小帥導演、得到柏林影展的《地久天長》、婁燁的《蘭心大劇院》最終全數表示「沒有報名金馬獎」。港片《掃毒2天地對決》、《追龍2：賊王》、《繼園台七號》等則在完成金馬獎報名手續後，宣布取消參加。

《少年問道》是由大陸女導演朱昱執導，記錄4名青年道士以徒步乞行方式自北京白雲觀，走到山東棲霞太虛宮。長達656.7公里歷時15天的旅程。（中央社）

2019年第56屆金馬獎入圍名單公布時，紀錄片《少年問道》成唯一入圍作品，但導演朱昱卻因此遭到大陸網民圍攻，他後來出面澄清，當時報名金馬獎時「國家電影局仍未發佈消息」，發布聲明宣布退賽，2019年陸片在金馬獎入圍得獎都掛零，港片則有五部作品入圍。

2020年、2021年 兩部陸片低調入圍

2020年，抵制金馬獎的第二年，入圍名單方面，港片比2019年增加，共有7部電影入圍，包括6部劇情長片，其中香港導演陳健朗指導的《手捲煙》入圍七個獎項；而在陸片方面，動畫短片《白露》和最佳紀錄片《爺爺和父親》成為唯二入圍的大陸作品，劇情長片仍不見蹤跡。

該年奪得最佳紀錄片的《迷航》由香港導演李哲昕拍攝內地著名因土地糾紛而爆發的集體維權事件：2011年烏坎事件，此外，台灣漫畫家鄭問紀錄片《千年一問》也取材兩岸三地。而講述兩個出身宮廟的女孩去廣州闖蕩故事的《迷走廣州》則入圍最佳女配角獎項。

2021年兩部陸片紀錄片《絳紅森林》和動畫短片《稻草記》入圍，但並未獲得獎項。

2022年第59屆金馬獎預計11月19日在台北市國父紀念館頒獎，共計有457部影片報名，包括劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部。