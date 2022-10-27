石泰峰出任中央統戰部部長　稱要學懂弄通做實二十大精神

周四（27日），據中央統戰部官網「領導之窗」欄目更新信息顯示，石泰峰已任中央政治局委員、中央書記處書記，中央統戰部部長。



官方簡歷顯示，石泰峰1956年9月生，山西榆社人，1974年5月參加工作，1982年6月加入中國共產黨，北京大學法律係法學基礎理論專業畢業，研究生學歷，法學碩士學位，教授。

同日，中央統戰部召開會議，石泰峰出席並講話，強調學習貫徹二十大精神，是當前和今後一個時期統一戰線的首要政治任務，要在學懂弄通做實上下功夫，切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，匯聚起共同致力民族復興的強大力量。

石泰峰表示，二十大是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。二十大報告主題鮮明、思想深邃、氣勢恢弘、意蘊深遠，是黨團結帶領全國各族人民奪取中國特色社會主義新勝利的政治宣言和行動綱領。

石強調，要引導廣大統戰幹部和統一戰線成員全面系統深入學習、完整準確全面領會黨的二十大精神，讀原文悟原理，深學細悟，掌握核心要義、精神實質和實踐要求。要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，把落實二十大精神與落實習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想和中央統戰工作會議精神結合起來，在新時代新征程實現統戰工作高質量發展。