習近平：港澳台統戰須爭取人心　統戰是黨克敵制勝、執政興國法寶

今年是中共提出統一戰線政策100周年，中共總書記習近平說，要堅持愛國統戰發展的正確方向，準確把握新時代愛國統戰的歷史方位。必須發揮港澳台和海外統戰工作「爭取人心」的作用。



官方媒體《新華社》昨（31）日報道，中共中央統戰工作會議7月29日至30日在北京召開，習近平出席會議發表講話。

習近平提出「新時代愛國統一戰線」的基本任務，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義道路，高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟；促進海內外中華兒女團結奮鬥，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興彙聚磅礡偉力。

7月29日至30日，中央統戰工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。（新華社）

習近平強調，中共在實踐中形成了關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，就加強和改進統戰工作提出了一系列新理念新思想新戰略。他提出12個「必須」，包括必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用、必須堅持宗教中國化方向、必須做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作、必須加強黨對統戰工作的全面領導。

習近平指出，統一戰線是黨克敵制勝、執政興國的重要法寶，是團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶，必須長期堅持。人心向背、力量對比是決定黨和人民事業成敗的關鍵，是最大的政治。統戰工作的本質要求是大團結大聯合，解決的就是人心和力量問題。

國家主席習近平強調，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。圖片為習近平（右七）7月1日與新任行政長官李家超（左七）和行政、立法及司法機構負責人合照。（香港特別行政區政府）

他強調，現在，統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化。世界百年未有之大變局加速演進，統一戰線在維護國家主權、安全、發展利益上的作用更加重要。

習近平並強調，中國社會結構發生深刻變化，統一戰線在增強黨的階級基礎、擴大黨的群眾基礎上的作用更加重要。要深刻理解發展壯大新時代愛國統一戰線的重要意義，以高度的使命感和責任感做好工作。

他還要求加強海外愛國力量建設，涵養壯大知華友華力量，促進中外文化文明交流互鑒。「要做好網路統戰工作，走好網路群眾路線」。

7月29日至30日，中央統戰工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。（新華社）

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會有關領導，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協有關領導人等出席會議。

各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團黨政主要負責人和分管統戰工作負責人，副省級城市黨委主要負責人，中央和國家機關有關部門、有關人民團體、中央軍委機關有關部門主要負責人，中央管理的金融機構、部分企業和高校黨委（黨組）負責人，有關研究機構負責人等參加會議。會議以電視電話會議形式召開，各省區市和新疆生產建設兵團設分會場。