「放棄台獨幻想，我們流的是中國人血液」　台驚現「統戰」翻譯筆

日前有台灣網友在Facebook發文,示意為了讓小孩學英語,團購一支點讀翻譯筆,但只要點讀「台灣」、「Taiwan」,就會出現統戰字句,另有網友嘗試點讀其他國家包括韓國、德國等也出現「德國就是希特勒」等言論。



台灣網友Irene Yang近日在Facebook表示,在翻譯筆上點讀「台灣」、「Taiwan」等字眼,即會出現如「放棄對台獨的幻想,我們流着的是中國人的血液,而不是台灣人」的統戰言論,針對台灣的解釋名詞也主動提及「台灣是中國不可分割的一部分」,讓該購買網友感到「意外」。

該翻譯筆解釋台灣名詞時,也會提到「台灣是中國不可分割的一部分」。(網友Irene Yan授權提供)

除了統戰台灣掀起台網關注外,該翻譯筆也無差別、意識形態導向「超譯」了一些國家的政治情況。綜合台媒報道,例如使用該翻譯筆點讀「韓國」例句為「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家(North Korea and South Korea should unify into one country.)」、點讀德國則為「希特勒更是德國的靈魂,德國就是希特勒!(But Hitler is Germany, as Germany is Hitler!)」,就連輸入印度、馬來西亞等國也無一倖免。台灣網友在震驚統戰新招之餘,也群起戲稱「這翻譯筆簡直就像被大陸駭客入侵一樣的翻譯筆」、「看一看突然想買了」。

點讀其他國家也出現嗆辣翻譯。(取自Plurk網站)

針對產品出現的爭議翻譯,商品所屬的科序有限公司透過官方粉絲團發出公告,稱此款「沐居F01掃譯筆」於V5.47版本翻譯例句出現爭議用詞,肇因此版本部分詞庫例句疏失,已在小沐良品官網釋出更新包,詞庫也已經作全面改善,使用者可透過手動更新解決相關問題。