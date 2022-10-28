新華社：李強卸任上海市委書記　原北京市長陳吉寧接任

新華社消息，日前，中共中央決定，李強不再兼任上海市委書記、常委、委員職務，由陳吉寧兼任上海市委委員、常委、書記。



公開資料顯示，現年58歲的陳吉寧祖籍吉林省梨樹縣，1984年6月加入中國共產黨，2013年被選為全國人大代表，2022年10月22日，陳吉寧當選為中共第二十屆中央委員會委員，翌日在二十屆一中全會上當選為第二十屆中央政治局委員。

陳吉寧曾任清華大學校長、中國環保部部長、北京市委副書記、北京市市長等。

1981年9月，陳吉寧入清華大學土木與環境工程系學習環境工程專業，1986年7月畢業，獲理學學士學位；1986年9月至1988年10月於清華大學環境工程系環境工程系碩士研究生學習，獲理學碩士學位；1988年10月至1989年7月赴英國布魯耐爾大學生物化學系攻讀博士學位；1989年7月英國帝國理工學院土木系環境系統分析專業攻讀博士學位，1992年獲博士學位；1992年11月英國帝國理工學院博士後。

陳吉寧長期致力於環境系統分析方面的研究工作，致力於將系統分析的方法和工具應用於環境工程、規劃、管理和政策研究，特別是如何解決複雜環境問題的綜合性評估及其中的不確定性問題。他承擔了多項國家重大專項、「973」攻關和省部級及國際合作項目，指導了20多名博士、碩士研究生，發表論文近140篇。