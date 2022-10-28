中國民航新航季新開逾400條國內航線　東航推1折機票不足200元

中國民航將於10月30日開始新航季，多間航空公司不僅增加了國際航班數量，亦新開通超過400條國內航線，東方航空還推出1折機票。



今年10月30日至明年3月25日，中國民航將執行新的冬春航季航班計劃。（示意圖片／視覺中國）

據「央視財經」報道，今年10月30日至明年3月25日，中國民航將執行新的冬春航季航班計劃，新航季開啟後，54間國內航空公司每周將安排95173班客貨運航班，其中37間國內航空公司將新開445條國內航線，每周安排6065班航班運營。

新開的航線主要涉及包頭、揭陽、阿克蘇、德宏、鄂爾多斯等機場與大連、杭州、昆明、深圳、重慶等機場間的航線。

報道指，國內多條直飛航線的新增和加密，使旅客出行變得更加便捷。目前，從哈爾濱、瀋陽、北京飛往三亞、海口、深圳、廣州、昆明等城市的「過冬遊」較為熱門，但11月是傳統的出行淡季，仍有部分航班票價折扣較低。

東方航空四川分公司相關負責人透露，在成都飛往南方的城市中，會有1到3折價格區間的情況。另外，有內地訂票平台負責人稱，11月有大量低價機票供旅客選擇，裸票價格低於200元人民幣。

據早前報道，新航季開啟後，內地各航空公司將在內地34個航點與香港間每周安排1224班航班。