中國民航局放寬入境航班熔斷標準　專家：對恢復國際航班作用明顯

中國民航局今日（7日）對外發布消息，即日起對國際定期客運航班熔斷措施進行優化調整，放寬入境航班的熔斷標準。



據民航局的通知，調整後的熔斷措施為：對確診旅客人數達到5宗的航空公司單一入境航班，當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行1周；當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數8%時，暫停運行2周。熔斷的航班量不得調整用於其他航線。

根據此前規定，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行2周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。

據內媒《21世紀經濟報道》，民航資源網專家林智杰表示，民航局的新規定對國際航班恢復的作用明顯。林智杰指出，熔斷門檻從每班5宗，放寬到4%，也就是787客機大約10宗左右，777客機大約15宗左右。另外熔斷周期也從2周和4周，縮短到1周和2周。這一調整會減少航班熔斷數量；同時，航班熔斷的減少，回國旅客也會有更明確的預期，被迫變更行程會更少。

民航專家李瀚明也認為，新熔斷措施按照入境人數比例計算比按照絕對人數計算的舊措施，對用大型寬體客機執飛國際航線的公司和歐美長程國際航線更加友好。