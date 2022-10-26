中國民航局：冬春航季國際航班年增105.9%　內地與香港每周1224班

自疫情爆發以來，內地的國際航線大幅減少，機票價格暴漲。隨著今年冬春航季的開啟，各航司亦宣布加開多條國際航線。中國民航局今日（26日）召開例行記者會介紹指，今年冬春航季每周安排國際客運航班840班，按年增長105.9%。



民航局運輸司副司長徐青介紹，中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執行2022/23年冬春航季航班計劃。今年冬春航季，共有127間國內外航空公司計劃每周安排104573班客貨運航班（1個起降計1班，下同），目前民航航班換季工作已準備就緒。

國內航線方面（不含港澳台地區），徐青介紹，54間國內航空公司每周安排95173班客貨運航班計劃，按年增長2.31%。其中，客運航班每周92970班，按年增長2.41%；貨運航班每周2203班，按年下降1.48%。

港澳台地區航線方面，徐青介紹，32間航空公司每周安排2412班客貨運航班計劃，按年下降2.31%。各航空公司在內地34個航點與香港間每周安排1224班航班；在內地26個航點與澳門間每周安排512班航班；在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點間每周安排676班航班。

國際航線航班方面，徐青介紹，目前，國內外航空公司每周安排客運航班840班，即是420個往返航班，按年增長105.9%; 每周安排貨運航班（含客改貨）6148班，按年增長6.7%。